В Волгоградской области упрощена процедура взыскания долгов за услуги ЖКХ

Управляющим компаниям теперь будет проще получить судебный приказ на должника. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Управляющим и ресурсоснабжающим компаниям теперь проще будет взыскать долги за услуги ЖКХ. При подаче иска или заявления о вынесении судебного приказа в суд с 18 марта 2023 года больше не нужно подавать персональные данные должника. Взыскателю достаточно указать, что такие сведения отсутствуют, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете ЖКХ Волгоградской области.

- Задолженность за ЖКУ с должников, персональные данные которых у взыскателя отсутствуют, либо имеются неполные сведения, может взыскиваться в рамках приказного или искового судопроизводства без указания данных ответчика, в том числе, фамилии, имени, отчества, - пояснили в ведомстве.

До этого процесс взыскания долгов за коммуналку в судах осложнил закон, согласно которому предоставлять третьим лицам персональные данные собственников помещений из ЕГРН без согласия самих собственников нельзя. УК и ТСЖ стало сложнее вести и обновлять реестры.

Однако 18 марта 2023 года вступили в силу новые изменения в федеральное законодательство*. Управляющие организации отныне смогут взыскать через суд долги за ЖКУ даже с тех, чьи персональные данные, в том числе имя, фамилия, отчество, им не известны. Для этого достаточно указать в иске или заявлении на вынесение судебного приказа, что таких сведений нет. Их суду напрямую предоставят МВД и Росреестр.

*Федеральный закон от 18.03.2023 № 80-ФЗ «О внесении изменений в статью 60 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»