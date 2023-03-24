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Общество24 марта 2023 7:49

В Волгоградской области упрощена процедура взыскания долгов за услуги ЖКХ

В иске или в заявлении о вынесении судебного приказа теперь не обязательно указывать даже ФИО должника
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Управляющим компаниям теперь будет проще получить судебный приказ на должника.

Управляющим компаниям теперь будет проще получить судебный приказ на должника.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Управляющим и ресурсоснабжающим компаниям теперь проще будет взыскать долги за услуги ЖКХ. При подаче иска или заявления о вынесении судебного приказа в суд с 18 марта 2023 года больше не нужно подавать персональные данные должника. Взыскателю достаточно указать, что такие сведения отсутствуют, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете ЖКХ Волгоградской области.

- Задолженность за ЖКУ с должников, персональные данные которых у взыскателя отсутствуют, либо имеются неполные сведения, может взыскиваться в рамках приказного или искового судопроизводства без указания данных ответчика, в том числе, фамилии, имени, отчества, - пояснили в ведомстве.

До этого процесс взыскания долгов за коммуналку в судах осложнил закон, согласно которому предоставлять третьим лицам персональные данные собственников помещений из ЕГРН без согласия самих собственников нельзя. УК и ТСЖ стало сложнее вести и обновлять реестры.

Однако 18 марта 2023 года вступили в силу новые изменения в федеральное законодательство*. Управляющие организации отныне смогут взыскать через суд долги за ЖКУ даже с тех, чьи персональные данные, в том числе имя, фамилия, отчество, им не известны. Для этого достаточно указать в иске или заявлении на вынесение судебного приказа, что таких сведений нет. Их суду напрямую предоставят МВД и Росреестр.

*Федеральный закон от 18.03.2023 № 80-ФЗ «О внесении изменений в статью 60 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»

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