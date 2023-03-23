Компания Geely объявляет комплектации и цены кроссовера Geely Monjaro. Новый кроссовер уже в Волга-Раст

Фото предоставлено компанией ООО "Уник"

Высокотехнологичный автомобиль сегмента D-SUV с эффектным дизайном, просторным салоном, мощным двигателем, а также обилием продвинутых систем безопасности и опций комфорта поступит в продажу в трех вариантах исполнения: Luxury, Flagship и Exclusive.

Geely Monjaro оснащен современным турбированным двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 238 л.с. Двигатель агрегатирован с высокотехнологичной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, которая отличается высокой плавностью и скоростью переключения передач и позволяет по желанию водителя переходить в ручной режим. Мотор обладает завидной динамикой и низким расходом топлива. В условном смешанном цикле кроссовер потребляет 8,5 л на 100 км.

Фото предоставлено компанией ООО "Уник"

Интеллектуальная система полного привода с электрогидравлической муфтой распределяет крутящий момент по осям в соотношении до 50:50. Для различных эксплуатационных условий предусмотрено шесть режимов движения: комфортный, экономичный, спортивный, внедорожный, а также интеллектуальный и для езды по снегу. Благодаря отменным ходовым качествам и впечатляющим характеристикам новый кроссовер Geely Monjaro призван доставлять водителю и пассажирам максимальный комфорт и удовольствие в путешествиях и ежедневных поездках.

Уже в базовой комплектации Luxury кроссовер Geely Monjaro оборудован электронной системой курсовой устойчивости, антиблокировочной системой тормозов с функцией распределения усилий, защитой от опрокидывания, функциями предупреждения и помощи при экстренном торможении, а также антипробуксовочной системой и ассистентами при движении на склоне. Кроме того, в данную комплектацию входят шесть подушек безопасности, включая фронтальные, боковые и занавесочного типа, системы предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений, а также помощник удержания автомобиля в полосе следования. В стандартном оснащении предусмотрена и система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Комфорту и безопасности также способствуют восемь датчиков парковки, система камер кругового обзора 360, индикаторы температуры и давления в шинах, а также трехзонный климат и адаптивный круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Электромеханический стояночный тормоз оснащен функцией Auto Hold, самостоятельно удерживающей автомобиль на месте. Двигатель можно запустить как кнопкой запуска в салоне, так и дистанционно, с помощью ключа. Автомобиль также располагает бесключевым доступом в салон, электроприводом двери багажника с функцией бесконтактного открывания, датчиками дождя и освещения.

Фото предоставлено компанией ООО "Уник"

Удобство водителю обеспечивает функция интеллектуального управления дальним светом фар, а также обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, что особенно актуально для российских условий эксплуатации. Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой коричневого цвета, электроусилителем и обогревом, настраивается по вылету и высоте. Более того: подогрев положен всем креслам без исключения, а сиденьям водителя и переднего пассажира доступны электрорегулировки в восьми и шести направлениях соответственно. Водительское кресло - с функцией вентиляции и памятью настроек, а спинки сидений второго ряда позволяют регулировать угол наклона и складываться в соотношении 60:40. Наружные зеркала заднего вида оснащены электроприводом складывания, подогревом и электрорегулировками, а электростеклоподъемники работают с защитой от защемления.

Geely Monjaro также оборудован системой определения усталости водителя, ассистентом движения по автомагистрали, механизмом блокировки открывания изнутри задних боковых дверей «Детский замок» и креплением для детских кресел ISOFIX на 2-м ряду.

Во всех комплектациях кроссовер получил полностью светодиодную оптику, большую панорамную крышу с люком, рейлинги на крыше, а также эффектную подсветку в боковых зеркалах заднего вида. В переднем подлокотнике расположен удобный бокс для хранения, а в эргономичный задний подлокотник интегрированы подстаканники. Грузовой отсек с органайзером отделяет от салона шторка, для пассажиров переднего и заднего ряда предусмотрены светодиодные лампы для чтения в дороге.

Кроссовер Geely Monjaro в комплектации Luxury также оборудован беспроводной зарядкой для мобильных устройств, парой электрических розеток 12В и четырьмя различными разъемами USB для первого и второго ряда кресел. Многоцветная цифровая панель приборов представлена монитором диагональю 12,3 дюйма, а мультимедийная система автомобиля способна дублировать на штатном сенсорном экране аналогичного размера содержимое смартфонов. В арсенале высококачественной аудиосистемы - восемь мощных динамиков.

Флагманский кроссовер в комплектации Flagship отличается наличием системы интеллектуального вождения G-Pilot, двенадцатью парковочными датчиками, продвинутой системой автоматической парковки, функцией активного шумоподавления, аудиосистемой премиального уровня с десятью динамиками, а также отдельным сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма для переднего пассажира. Кресло переднего пассажира оснащено функцией вентиляции, а все необходимые бортовые показатели транслирует на лобовое стекло эргономичный проекционный дисплей.

Фото предоставлено компанией ООО "Уник"

Кроме того, комплектация Flagship дополнена шумоизолирующими стеклами, включая лобовое и передние боковые, а также системой предупреждения об опасности при открывании дверей, ассистентом смены полосы движения и другими функциями, отвечающими за безопасность: системой экстренного удержания автомобиля в полосе следования, индикатором контроля за объектами в слепых зонах, системой помощи при маневрировании задним ходом и электронным помощником, предупреждающим о наезде на возможное препятствие при движении назад. Венчают картину тонированные задние стекла, а также салонное зеркало заднего вида с автозатемнением. Вместо легкосплавных дисков диаметром 19 дюймов Geely Monjaro в комплектации Flagship получил увеличенные колеса размерностью R20.

Топовая версия Exclusive предполагает в автомобиле наличие рулевого колеса с кожаной отделкой черного цвета, а вместо коричневых и бежевых кожаных вставок в салоне использованы замша изумрудного цвета и черная кожа. Замша также добавлена к высококачественному обрамлению приборной и дверных панелей мягким пластиком и кожей, а на смену матовым хромированным элементам интерьера пришла декоративная и эффектная отделка под матовую бронзу. Приятным дополнением стал смарт-ключ, выполненный в эксклюзивном дизайне. Уникальный рисунок получили легкосплавные колесные диски R20.

Фото предоставлено компанией ООО "Уник"

Цены на новинку начинаются от 4 499 990 рублей за комплектацию Luxury, 4 699 990 рублей за комплектацию Flagship и 4 799 990 рублей за комплектацию Exclusive. Для клиентов Geely будут доступны специальные предложения по программе trade-in, а также приобретения в кредит и лизинг.

Записаться на тест-драйв, а также сделать предзаказ на Новый Geely Monjaro можно у официального дилера Geely компании «А-Моторс» по адресу: г. Волгоград, ул. Землячки, 69, по тел.:(8442)55-22-77. Более подробная информация о новом кроссовере доступна на сайте.

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