В Волгограде пятиклассница серьезно пострадала от взрыва баллона для подводного плавания в квартире

Девочку увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде врачи-нейрохирурги 7-й больницы в Советском районе Волгограда спасают 11-летнюю школьницу, которая получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму после взрыва в собственной квартире. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru источник в экстренных службах, в квартире многоэтажки на улице Академика Богомольца на Тракторном в воскресенье в 5 часов утра произошел взрыв. В результате разворотило мебель и повредило двери. Травмы получила дочь хозяина квартиры.

По предварительным данным, в квартире рванул кислородный баллон. Вероятно, кто-то из родственников девочки увлекался подводным плаванием или рыбалкой. Никакого возгорания и обрушения перекрытий не последовало, поэтому сотрудники МЧС на месте ЧП не работали. Скорая забрала пострадавшую школьницу в больницу.

- Ребенок в нейрохирургии, состояние средней степени тяжести, - прокомментировали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, это не единственный случай за последнее время. Совсем недавно в Волгограде погиб трехлетний малыш. Он сидел в машине папы, когда та взлетела на воздух и полностью сгорела после взрыва двух газовых баллонов в багажнике. Сам отец получил тяжелые травмы.