В Волгограде построят крематорий и откроют новые кладбища

В Волгограде не хватает мест на кладбищах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде не хватает мест для погребения. Городские власти в ближайшие годы запланировали реконструкцию и расширение нескольких старых кладбищ, открытие пяти новых и строительство крематория в Ворошиловском районе. Перечень включили в положение о территориальном планировании Волгограда до 2025 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.

Так, муниципальные кладбища появятся у поселка Верхнезареченского в Тракторозаводском районе, возле Бекетовского аэродрома в Кировском, юго-западнее поселка Водников в Красноармейском. Еще два специализированных погоста запланировали в поселке Водстрой в Тракторозаводском и между поселком Гули Королевой и селом Песчанка в Советском. Речь может идти о воинских захоронениях.

Новый крематорий запланировали в Волгограде в границах Нового Ворошиловского кладбища. Расширять задумали кладбища в поселке Гумрак Дзержинского района и на улице Костюшко в Красноармейском. Плюс к этому реконструкция ждет кладбище в поселке Горная Поляна в Советском и в поселке Сакко и Ванцетти в Красноармейском.

Напомним, на сегодня в Волгограде многие кладбища официально закрыты для захоронения или места для новых погребений на них почти не осталось.

Изменения инициировал департамент городского хозяйства. Общественные слушания по внесению этих и других изменений в генплан Волгограда до 2025 года уже прошли в конце ноября.