Фигуры изо льда появились в пойме Царицы в Волгограде из-за коммунальной аварии

Зрелище хоть и печальное, но выглядит место коммунальной аварии просто сказочно.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде в пойме реки Царицы за Второй продольной в районе поселка Ангарского который день из протекающей трубы бьет фонтан выше человеческого роста. В результате нескольких прорывов водопровода пойма неподалеку от источника апостола и евангелиста Иоанна Богослова зарастает ледяными глыбами и сталагмитами. Зрелище вокруг вновь образовавшегося озера хоть и печальное, но выглядит место коммунальной аварии просто сказочно, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
В этом месте трубу водопровода прорывает не в первый раз. Ее обещали отремонтировать еще пару лет назад. Сегодня следы прежних коммунальных аварий как на ладони - весь водовод забит чопиками. А заледеневшие глыбы вполне могут стать арт-объектом и символом этой зимы в Волгограде.
В пойме образовалось небольшое ледяное озеро.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Фонтан здесь бьет на высоту выше человеческого роста.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Вся труба в этом месте в чопиках - последствия прошлых аварий.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Рядом еще несколько течей.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Деревья обрасли льдом.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Мелких дыр в трубе здесь множество.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Труба течет уже несколько лет.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Зато красиво.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ