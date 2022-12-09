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Общество9 декабря 2022 11:30

Фигуры изо льда появились в пойме Царицы в Волгограде из-за коммунальной аварии

За Второй продольной который день бьют фонтаны из протекающей трубы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Зрелище хоть и печальное, но выглядит место коммунальной аварии просто сказочно.

Зрелище хоть и печальное, но выглядит место коммунальной аварии просто сказочно.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в пойме реки Царицы за Второй продольной в районе поселка Ангарского который день из протекающей трубы бьет фонтан выше человеческого роста. В результате нескольких прорывов водопровода пойма неподалеку от источника апостола и евангелиста Иоанна Богослова зарастает ледяными глыбами и сталагмитами. Зрелище вокруг вновь образовавшегося озера хоть и печальное, но выглядит место коммунальной аварии просто сказочно, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В этом месте трубу водопровода прорывает не в первый раз. Ее обещали отремонтировать еще пару лет назад. Сегодня следы прежних коммунальных аварий как на ладони - весь водовод забит чопиками. А заледеневшие глыбы вполне могут стать арт-объектом и символом этой зимы в Волгограде.

В пойме образовалось небольшое ледяное озеро.

В пойме образовалось небольшое ледяное озеро.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фонтан здесь бьет на высоту выше человеческого роста.

Фонтан здесь бьет на высоту выше человеческого роста.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вся труба в этом месте в чопиках - последствия прошлых аварий.

Вся труба в этом месте в чопиках - последствия прошлых аварий.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Рядом еще несколько течей.

Рядом еще несколько течей.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Деревья обрасли льдом.

Деревья обрасли льдом.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мелких дыр в трубе здесь множество.

Мелких дыр в трубе здесь множество.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Труба течет уже несколько лет.

Труба течет уже несколько лет.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зато красиво.

Зато красиво.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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