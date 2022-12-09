Фигуры изо льда появились в пойме Царицы в Волгограде из-за коммунальной аварии

Зрелище хоть и печальное, но выглядит место коммунальной аварии просто сказочно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в пойме реки Царицы за Второй продольной в районе поселка Ангарского который день из протекающей трубы бьет фонтан выше человеческого роста. В результате нескольких прорывов водопровода пойма неподалеку от источника апостола и евангелиста Иоанна Богослова зарастает ледяными глыбами и сталагмитами. Зрелище вокруг вновь образовавшегося озера хоть и печальное, но выглядит место коммунальной аварии просто сказочно, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В этом месте трубу водопровода прорывает не в первый раз. Ее обещали отремонтировать еще пару лет назад. Сегодня следы прежних коммунальных аварий как на ладони - весь водовод забит чопиками. А заледеневшие глыбы вполне могут стать арт-объектом и символом этой зимы в Волгограде.

В пойме образовалось небольшое ледяное озеро. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фонтан здесь бьет на высоту выше человеческого роста. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вся труба в этом месте в чопиках - последствия прошлых аварий. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Рядом еще несколько течей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Деревья обрасли льдом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мелких дыр в трубе здесь множество. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Труба течет уже несколько лет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ