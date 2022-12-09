В центре Волгограда пьяный мужчина угнал такси и устроил массовую аварию во время погони полицейских

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне в центре Волгограда произошел инцидент, который подходит больше для сцены из кинофильма или компьютерной игры, а не для реальной жизни. 51-летний житель Ставрополя угнал машину такси, после чего в погоню за ним отправились инспекторы ДПС. В итоге угонщик спровоцировал массовую аварию, въехав в 5 машин. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Погоня и момент попал на камеру видеорегистратора.

8 декабря экипаж ДПС заметил на улице Коммунистической Renault Logan, который ехал по странной траектории. Сотрудники ГИБДД начали преследование иномарки, которая не останавливалась после требований полицейских. Машина поехала в сторону 7-й Гвардейской, создавая аварийные ситуации. У дома №62 на улице Коммунистической Renault влетело в 5 автомобилей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- В процессе оформления материалов было установлено, что 51-летний ставропольчанин управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, а данное транспортное средство ему не принадлежит, - отметили в региональном Главке МВД.

Оказывается, житель Ставрополя вызвал такси. Во время поездки таксист остановился у магазина и вышел, не заглушив двигатель. В этот момент пассажир пересел на водительское за руль и поехал. Его доставили в отдел МВД. На мужчину составили административные протоколы, за что суд наказал его арестом на 10 суток. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до пяти лет.