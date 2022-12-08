ВЦИОМ: 70% жителей российских городов-миллионников готовы взять ипотеку для покупки первого жилья

Среди молодежи 56% считают, что минимум половину стоимости жилья должны оплачивать родители, в каждой третьей семье готовы помогать своим детям безвозмездно. Оба поколения считают приемлемой суммой первой ипотеки примерно 4 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования ВТБ и ВЦИОМ.

Исследование показало, что свое жилье у молодых людей в российских городах-миллионниках в среднем появляется в 26 лет, в то время как у старшего поколения первая покупка происходила уже после 30-ти. 16% молодых людей, в основном – студенческого возраста, предпочитают арендовать недвижимость.

Почти каждый пятый молодой житель городов-миллионников считает, что первое жилье не должно находиться в том же городе, что и у родителей. Особенно это мнение популярно в студенческом возрасте (26%). По мере взросления доля желающих переехать снижается (например, уже только 13% для молодежи 31-34 года). 7 из 10 респондентов (71% родителей и 74% молодых людей) согласны, что решение о выборе города для переезда должно оставаться за детьми.

Самый ожидаемый вариант первого жилья для молодежи в городах-миллионниках – однокомнатная квартира. Треть респондентов рассматривают для покупки студии и двухкомнатные объекты, 14% опрошенных молодых людей рассчитывает приобрести дом, а 9% - квартиру с тремя и более комнатами.

Ипотека как оптимальный вариант решения жилищного вопроса

70% жителей российских городов-миллионников позитивно относятся к возможности купить первую квартиру или дом с помощью ипотеки. Для каждого второго (46% родителей и 54% молодежи) ипотека является оптимальным вариантом. Молодежь ориентируется на опыт ближайшего окружения: если в студенчестве они реже сталкиваются с теми, кто брал ипотеку, то к 34 годам доля, имеющая таких знакомых, возрастает до 83%.

Стимулами для оформления ипотеки жители городов-миллионников называют возможность быстро получить нужную сумму (39% родителей и 46% молодежи), оперативно решить квартирный вопрос (41% и 38%) и на протяжении длительного времени постепенно выплачивать стоимость квартиры или дома (39% и 41%).

При этом ключевыми барьерами для оформления ипотеки выступают нежелание иметь долг (что особенно характерно для молодежи), отсутствие уверенности в завтрашнем дне, длительный срок выплат и потенциально высокая ставка по кредиту.

Размер материальной помощи

Мнение о размере финансовой поддержки у респондентов совпадает: каждый второй считает, что родители должны оплатить минимум половину стоимости первого жилья детям (51% родителей и 56% молодежи). Каждый третий (28% и 31%) отмечает, что поддержка должна быть меньше и может соответствовать, например, первоначальному взносу по ипотеке. При этом есть и те, кто считает материальную помощь неприемлемой (6% родителей и 5% молодежи).

Родители в большей степени готовы помогать детям, чем те от них ожидают. Безвозмездно передать деньги на покупку первого жилья из них готовы около трети (36%), при этом только каждый шестой (16%) представитель молодежи считает это уместным. Среди наиболее приоритетных способов приобретения первого жилья молодые люди называют ипотеку – 54%, собственные накопления – 44%, деньги в долг от родителей – 20%.

Средней суммой, которую оба поколения считают комфортной для безвозмездной передачи детям на приобретение недвижимости, стали 1,85 млн рублей. При покупке жилья в ипотеку молодежь рассчитывает примерно на 4 млн рублей, а родители для своих детей – на 3,7 млн рублей.

Среди молодежи, планирующей приобрести первое жилье в настоящий момент, вся сумма на покупку есть только у 2%. Остальным необходимо в среднем 6,5 лет, чтобы ее накопить, чуть быстрее – в Москве (в среднем 5,8 лет) и Санкт-Петербурге (6,4 года). В других городах-миллионниках молодежь считает оптимальным сроком для накоплений более 7 лет.

Справка

Исследование проводилось ВЦИОМ по заказу банка ВТБ 11-16 ноября 2022 г. в российских городах-миллионниках. Опрашивались две целевые группы: когорта родителей, имеющих детей от 7 до 24 лет, и когорта молодежи в возрасте 18-34 лет. Выборка составила 2400 интервью, из которых: 1200 – родители 35-60 лет с детьми 7-24 лет (1000 – основная выборка, представляет города-миллионники России по полу и возрасту, 200 – дополнительная выборка на города Новосибирск, Екатеринбург, Казань) и 1200 – молодежь 18-34 года (1000 – основная выборка, представляет города-миллионники России по полу и возрасту, 200 – дополнительная выборка на города Новосибирск, Екатеринбург, Казань).