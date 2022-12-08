Шедевры промышленного искусства «ЕвроХим-ВолгаКалия» представлены на межрегиональном форуме

Фото: Ирина СИМОНОВА

Традиции, производственные достижения, история, перспективы и богатейший потенциал Гремячинского горно-обогатительного комбината отражены в фотографиях, вошедших в экспозицию «Шедевры промышленного искусства» межрегионального форума «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2022».

Этот проект организован комитетом промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области и выставочным центром «Царицынская ярмарка» при поддержке Совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Призером выставки неоднократно становилось предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий», развивающее мощности горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийной руды Гремячинского месторождения на юге Волгоградской области.

В 2022 году на стендах крупнейшего в Южном федеральном округе промышленно-энергетического форума размещена экспозиция фотографий, отражающих важнейшие моменты жизни комбината.

Часть снимков сделана в руднике Гремячинского ГОКа, на глубине более 1000 метров под поверхностью земли, где добывается калийная руда.

Фотохудожники показали величие и потрясающую красоту подземного города, по улицам которого, созданным выработками арочной формы, передвигаются гиганты подземелий - крупногабаритные проходческие комбайны Гремячинского горно-обогатительного комбината. Снимки отразили, как упорно и с каким мастерством трудятся профессионалы-горняки и другие сотрудники комбината, воплотившие в жизнь невероятный по масштабам и важности проект освоения месторождения и с нуля построившие современное горно-обогатительное предприятие.

После выхода на проектную мощность производства Гремячинский горно-обогатительный комбинат станет одним из двигателей экономики и социального развития Волгоградской области.

Для этого «ЕвроХим-ВолгаКалий» не только развивает производство, но и реализует множество инициатив, направленных на благоустройство города присутствия, повышение уровня благополучия работников, заботу об экологии, продвижение спорта и здорового образа жизни.