«Расправа над легендарным генералом или карма»: в Волгограде обсуждают суровый приговор экс-главе СКР Музраеву

Многолетний опыт в СК не помог генералу опровергнуть собранные доказательства. Фото: пресс-сллужба Южного окружного военного суда.

22 марта военсуд вынес приговор генералу СКР Михаилу Музраеву, который раньше возглавлял следком в Волгоградской области. Ему дали 20 лет колонии строгого режима, а также лишили всех званий и чинов. Осужденный следователь отреагировал спокойно и уже готов подать апелляцию.

Депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов лично приехал в Южный окружной военный суд на оглашение приговора. Слуга народа назвал решение судьи «расправой над легендарным генералом», которая «приобрела черты глупости и низости». Депутат рассказал о том, что близко знаком с материалами дела и даже знает, кому выгодно посадить Музраева на долгий срок.

- Акт терроризма – это глупости. Мы говорим о том, что десятилитровой бутылкой кто-то поджег стену. Когда Музраев подъехал, губернатор дал четкое понимание, что подозревает жуликов, которые хотели устроить разборки из-за рынка. Их быстро поймали. Ни о каком терроризме говорить не приходится. Почему сейчас Музраеву вменяют вину – это очень странно. Интересно то, что сами жулики, которые поджигали дом, вообще не знали, что там есть губернатор. Они испугались, о чем и сказали заказчику поджога. Заказчик сейчас в тюрьме, он дал показания на Музраева в надежде на то, что ему будет легче сидеть, - прокомментировал Александр Осипов.

Перед приговором депутат увиделся с Музраевым и рассказал о том, к чему готовился главный фигурант громкого процесса.

- Он был готов к любому исходу событий, настроен решительно. Он и до сих пор настроен решительно. Ему было досадно, что многие его предали, - подчеркнул Александр Осипов.

К слову, депутат выступал на стороне защиты и давал показания.

- Смысл теракта в том, чтобы угрожать, убедить в принятии необходимого решения. Но ничего подобного не последовало. Получается, теракт есть, а мотива нет. Ведь на стадии судебного следствия произошло главное – практически все доказательства показали свою несостоятельность. Я считаю, что это - оскорбление судебно-правовой системы РФ. Михаил Музраев прокомментировал приговор фразой: «Очень интересно посмотреть, что вы там написали». Несомненно, он будет обжаловать приговор.

Также о приговоре генералу Музраеву высказался политолог Константин Калачев.

«При трех губернаторах Михаил Кондуевич был реальным хозяином Волгоградской области. Споткнулся на четвертом. Не раз мне приходилось с общаться с Музраевым. Ко мне он относился с уважением, но вот с клиентом моим Евгением Петровичем Ищенко отношения у генерала не сложились. Как я не пытался уговорить одного и другого, нашла коса на камень. В итоге мэр Волгограда Ищенко провел год в СИЗО, получил год за хранение патронов и был отпущен, ибо следственный изолятор был засчитан за отсидку. Власть в городе поменялась в нужном генералу ключе. Когда Ищенко задержали, я отправил Музраеву смс про карму. Мол, вы калмык и буддист должны знать о роли кармы в жизни человека, проблемы, которые вы создали Ищенко, однажды могут вернуться к вам. Так и вышло» - написал политолог в своем телеграм-канале.

Напомним, Михаилу Музраеву дали 20 лет колонии строгого режима за организацию теракта, хранение боеприпасов и злоупотребление должностными полномочиями. Следствию удалось доказать, что генерал-лейтенант СКР организовал поджог дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова 16 ноября 2016 года. Также в тюрьме оказались соучастники – сами поджигатели, а также бизнесмены Евгений Ремезов и Владимир Зубков. Криминальные авторитеты действовали по указке Музраева, решил суд. Первому дали 6 лет тюрьмы, а второму – 15 лет колонии строгого режима.