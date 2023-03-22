В Волгограде оторвавшееся от «Лады» колесо влетело в иномарку - видео

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 22 марта на Второй продольной в Волгограде произошло ДТП с участием двух автомобилей, который друг с другом не сталкивались. Но одна из них повредила другу. В Центральном районе в 9.20 от «Лады» на ходу отлетело колесо, которое поскакало на встречную полосу и влетело в Hyundai Solaris. Иномарка не успела сманеврировать, чтобы избежать столкновения с колесом. ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Происшествие случилось на перекрестке улиц Рокоссовского и Ткачева.

Колесо помяло у иномарки капот, после чего приземлилось на обочине. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Выяснилось, что у «Лады» колесо было плохо закреплено. Госавтоинспекция просит волгоградских водителей проверять перед поездкой крепления, чтобы не создавать подобные аварии

- Во избежание непредвиденных ситуаций на дороге, перед выездом необходимо удостовериться, что все колесные гайки (болты) затянуты должным образом. Неверно закрученные гайки (болты) могут стать причиной аварии, - отметили в полиции.