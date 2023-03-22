К маю в Волгограде высадят 2,5 тысячи деревьев и кустарников, подлатают дороги и отремонтируют 386 лавочек

Волгоградцы тоже могут сделать город чище на субботниках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоград после зимы утопает в пыли, грязи и мусоре. Очистить город, привести в порядок улицы и дороги, парки и скверы должны к маю. В областном центре стартовал весенний месячник санитарной уборки, очистки и благоустройства. Сайт volgograd.kp.ru посмотрел, какие планы составили чиновники и что сделают за месяц в Волгограде.

За порядок в парках, скверах и на пешеходных зонах отвечают районные муниципальные службы. Очистить от мусора и облагородить дворы должны УК и ТСЖ. Жителей города и коллективы тоже призывают взяться за грабли и лопаты - общегородской субботник устроят 8 апреля.

Дороги

Департамент городского хозяйства будет очищать 216 километров дорог от накопившегося за зиму песка. Плюс к этому сделают ямочный ремонт более 9 тысяч квадратных метров проезжей части. Больше всего ям залатают на дорогах Красноармейского и Ворошиловского районов. Ликвидируют и разрытия после коммунальных аварий. Отремонтируют и вымоют в Волгограде также более 36 тысяч метров турникетов.

Уборка мусора

В апреле город зачистят от 25 несанкционированных свалок, больше всего их в Красноармейском районе (6) и Советском (5). Муниципальные службы планируют вывезти с них 825 тонн мусора. По этому показателю самыми захламленными стали Советский район, где скопилось порядка 200 тонн отходов, и Кировский, где одна свалка потянула на 180 тонн. Плюс к этому в городе утилизируют почти 2 тысячи старых автошин и покрышек, почти половина которых скопилась во дворах в Дзержинском.

Озеленение

Особое внимание власти обещают уделить озеленению. За месяц в городе высадят более 2500 деревьев и кустарников. Больше всего молодой зелени появится в Советском районе – 320 деревьев и 559 кустов. Следом идут центр – 189 и 492 соответственно, Ворошиловский – 141 и 151. А вот на Тракторном в планах всего 11 новых деревьев и 17 кустарников на весь район. Плюс к этому покосить сорняки в апреле обещают на площади более 1100 тысяч квадратных метров, больше половина этих мест находится в Центральном районе.

Урны и лавочки

В городе также должны отремонтировать и покрасить 386 скамеек и 183 урны, установить 109 новых лавочек и 87 урн. Здесь в передовиках Советский и Дзержинский районы, на которые приходится более половины плана. В аутсайдерах – Ворошиловский и Кировский.

Дома и памятные места

К маю в Волгограде должны отремонтировать и покрасить цоколи 72 зданий, почти половина которых расположены в Дзержинском и Советском районах. Приведут в порядок и благоустроят весной и 78 памятных мест по всему городу. Майские праздники город-герой должен встретить во всей красе.