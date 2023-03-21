Каждый второй клиент заходит в Онлайн банк по биометрии

Только с начала этого года они применили такой способ более 15 млн раз.

«Возможность подключить авторизацию по биометрии появилась в июне 2022 года. Уже к октябрю эту опцию подключил каждый третий пользователь, а в марте — каждый второй. Технология отменяет необходимость все время вводить пароль, дожидаться СМС-кода и использовать клавиатуру смартфона, то есть вводить ваши данные вручную. Нужно одно действие — использовать отпечаток пальца или изображение лица, чтобы быстро войти в учетную запись, провести операции или проверить свои финансы. Эта технология безопасна: биометрические данные хранятся на устройстве самого пользователя и не передаются в банк», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.