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Экономика21 марта 2023 13:16

Каждый второй клиент заходит в Онлайн банк по биометрии

Авторизацию по отпечатку пальца или лицевой биометрии при входе в Онлайн банк выбирают 1,5 млн клиентов — 50% всей ежемесячной аудитории сервиса

Только с начала этого года они применили такой способ более 15 млн раз.

«Возможность подключить авторизацию по биометрии появилась в июне 2022 года. Уже к октябрю эту опцию подключил каждый третий пользователь, а в марте — каждый второй. Технология отменяет необходимость все время вводить пароль, дожидаться СМС-кода и использовать клавиатуру смартфона, то есть вводить ваши данные вручную. Нужно одно действие — использовать отпечаток пальца или изображение лица, чтобы быстро войти в учетную запись, провести операции или проверить свои финансы. Эта технология безопасна: биометрические данные хранятся на устройстве самого пользователя и не передаются в банк», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

БИЗНЕС-ПРЕСС