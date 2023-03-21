Эксперты отметили увеличение за квартал портфеля депозитов в юанях

С начала года прирост составит более 15%. Этому будут способствовать повышенные ставки по вкладам и продолжающаяся дедолларизация сбережений.

Росту спроса на вклады в китайской валюте способствовало повышение максимальных ставок по таким депозитам до 3% годовых, а также снижение интереса к долларовым инструментам.

«За последний год вклады в юанях стали популярной альтернативой классическим валютным вкладам в долларах и евро. В 2022 году более 10 тыс. клиентов воспользовались новым инструментом сбережений, а в этом году спрос на них растет ускоренными темпами. Интерес к этому инструменту объясняется не только повышенными ставками на фоне околонулевых значений для классических депозитов, но и гибкостью условий таких вкладов –клиент самостоятельно может выбрать срок размещения, сумму и канал открытия», – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.