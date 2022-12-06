«ЕвроХим» вошел в число «Лидеров корпоративной благотворительности – 2022»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» заняла третье место в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности», проводимом ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров».

Проект «Народное ESG» компания запустила в 2022 году. ESG-политика подразумевает устойчивое развитие предприятия на принципах ответственного отношения к окружающей среде (с английского, environment — E), социальной ответственности (S — social) и высокого качества корпоративного управления (G — governance).

Ключевая роль в ESG-проектах «ЕвроХима» отводится молодым сотрудникам и волонтерам всех предприятий компании, расположенных по всей России, от Заполярья до Северного Кавказа.

Мощное волонтерское движение действует на «ЕвроХим-ВолгаКалии» - дочернем предприятии «ЕвроХима» в городе Котельниково Волгоградской области.

Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» проводят акции и мероприятия, в основе которых лежат общественно полезные гражданские инициативы. Только в 2022 году сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» провели акцию по расчистке правого берега реки Аксай Курмоярский, высадили 150 деревьев, организовали и провели общегородской экологический праздник «ЭкоДом-ЭкоДвор», во время которого было собрано и сдано на переработку более 2 тонн макулатуры.

Проект «Народное ESG» стал главным направлением и ноу-хау «ЕвроХима» в осуществлении корпоративной ESG-политики. Все экологические и социальные мероприятия в уходящем году проводились не просто с максимальным вовлечением молодых активистов, добровольцев, волонтёров и членов их семей, но и обязательно с учётом их позиции, взглядов и инициатив. Так «ЕвроХим» наглядно доказал, что ESG-политика — общее дело всех активных и неравнодушных людей, а не просто элемент корпоративной отчётности.