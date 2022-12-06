В Волгограде определили адреса, по которым будут работать елочные базары Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгограда в ближайшее время приступят к подготовке к Новому году. Ближе к 31 декабря горожане начнут искать главный атрибут праздника – новогоднюю елку. Пока точки продаж натуральных хвойных деревьев еще не заработали. В областном центре приступили к подготовке территорий для торговых точек. В Волгограде в преддверии нового 2023 года заработают около 80 елочных базаров, об этом рассказали в мэрии. Сайт volgograd.kp.ru публикует адреса, где можно купить новогоднюю елку в Волгограде.

- Открываться точки торговли будут по мере готовности предпринимателей, - отметили в администрации города.

Все утвержденные места для продаж хвойных деревьев включены в схему. Кроме того, они соответствуют всем необходимым требованиям. По некоторым адресам (карта) будет по несколько торговых точек.

АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ В ВОЛГОГРАДЕ НА НОВЫЙ ГОД-2023

Тракторозаводский район: улица Ополченская, 11а; улица Ополченская, 22; улица 95-й Гвардейской Дивизии, 12а; улица Костюченко, 7; улица Менжинского, 23а; улица Кропоткина, 3а; улица Николая Отрады, 6; улица Николая Отрады, 10; улица Николая Отрады, 16; улица Николая Отрады, 26; улица Академика Богомольца, 6а; улица Академика Бардина, 17.

Краснооктябрьский район: улица Менделеева, 100; улица 39-й Гвардейской, 29; улица Библиотечная, 16а; улица Еременко, 11а; улица Штеменко, 3а; улица Штеменко, 23; улица Штеменко, 46.

Дзержинский район: улица Раздольная; улица Полины Осипенко; улица Римского-Корсакова, 8; рядом с остановкой «Хорошева» (по направлению в центр города); бульвар 30-летия Победы, 70; улица Симонова, 21; улица Симонова, 29; улица Космонавтов; улица 51-й Гвардейской, 49; улица 51-й Гвардейской, 59б.

Центральный район: улица Советская, 17; улица Невская; улица Новороссийская, 34; улица Двинская, 8; Двинская, 20; улица Ткачева, 3; улица Ткачева, 12; улица Пархоменко, 51;

Ворошиловский район: улица Ардатовская, 16; улица Милиционера Буханцева, 52; улица Кузнецкая, 26; улица Кузнецкая, 71; улица Елецкая, 1; улица Елецкая; улица Елецкая, 21; улица Череповецкая, 1а; улица Профсоюзная, 21; улица Профсоюзная.

Советский район: проспект Университетский, 90; проспект Университетский, 96; улица Малиновского, 4; улица Туркменская; улица Туркменская, 19; улица Авиаторская, 3; улица Авиаторская, 5.

Кировский район: улица Писемского, 84; Краснодонский переулок; улица Кирова, 92; улица Кирова, 102; улица 64-й Армии, 61б; улица 64-й Армии, 79; улица Курчатова.

Красноармейский район: улица 40 лет ВЛКСМ, 8; улица Пролетарская, 45а; проспект Героев Сталинграда, 1.

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