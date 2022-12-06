Под Волгоградом чиновники обязали женщину содержать укусившую ее летучую мышь

Лариса содержит укусившую ее мышь.

Жительница Волгоградской области неожиданно для себя стала хозяйкой летучей мыши. Несколько дней назад «ночной демон» попал в квартиру Ларисы через чердак и укусил за палец. Теперь они живут вместе. По словам женщины, приютить мышь ее заставили ветеринары, но те уверяют, что волгоградка сама вызвалась передержать животное на карантине, чтобы исключить бешенство. «КП-Волгоград» разбиралась в непростой истории.

«Я – ХОЗЯЙКА МЫШИ»

Вечером 30 ноября Лариса находилась в своей квартире на улице Коммуна в доме №131. Она прилегла отдохнуть.

- В этот момент услышала, что в коридоре забегал кот. Он в темноте прыгнул на меня. Потом на меня свалилось что-то сверху. Я схватила «это» рукой. В результате меня укусила летучая мышь, - рассказала Лариса.

Женщина сразу же обратилась в районную больницу. Ей сделали прививку от столбняка и назначили прививки от бешенства на полгода. По словам Ларисы, после первой инъекции она чувствовала себя очень плохо – поднялась высокая температура, было общее недомогание. А вакцинаций предстоит несколько.

Но это полбеды, ведь теперь Ларисе приходится ухаживать за той самой летучей мышью, которая ее укусила. Как уверяет женщина, содержать незваную гостью в течение 10 дней ее обязали в сотрудники «Михайловской городской станции по борьбе с болезнями животных», чтобы исключить бешенство.

- Я спросила у ветеринаров, что мне делать с этой мышью. Они меня обязали купить клетку, я потратила 800 рублей. Обязали кормить каждый день свежей курицей и поить водой. Приезжают каждый день, отмечают, что мышь себя хорошо чувствует, - возмущена Лариса. – Я вынуждена до 12 декабря оставаться в городе, потому что должна отчитываться.

По словам Ларисы, ей также выдали документ о том, что теперь она владелица летучей мыши.

- Мне выдали справку, что я теперь хозяйка этой мыши и в обязательном порядке должна ее содержать. Никто не объяснил, что мне с ней делать после 12 декабря – выпустить на улицу, кормить или вернуть на чердак?

В управляющей компании тоже не спешат помогать.

- Каким образом она попала в квартиру – непонятно. Мы думаем, она через дымоход влезла, пробралась сверху. У нас запечатаны все двери и окна, стоят сетки. Но я недавно стала замечать, что у нас наверху за стеной все время что-то скребется. Я удивлялась, подумала, что это мыши. Но я никак не ожидала, что там живут летучие мыши и что они проникнут в помещение.

Приехавший сотрудник УК визуально осмотрел дом и не увидел никаких летучих мышей.

- Но на улице минус, они все в спячке! – говорит Лариса. И очень переживает за свое здоровье. – Угроза моему здоровью есть. Я позвонила нескольким специалистам, мне объяснили, что при укусе летучей мыши могут быть различные заболевания, потому что они переносчики инфекций. И может быть летальный исход.

Лариса возмущена, что должна содержать летучую мышь. По словам женщины, ветеринары постоянно интересуются состоянием животного, хотя пострадавшей является она. Забрать мышь они не могут.

- Извините, я не преследую цели содержать никаких мышей! Я попробую собрать все материалы и подать в суд. Меня интересует моральный и материальный ущерб. И кстати, это не первый случай в Михайловке, когда мыши попадают в жилища, - утверждает Лариса.

ОФИЦИАЛЬНО

В комитете ветеринарии Волгоградской области прокомментировали ситуацию. В конце прошлого месяца специалисты действительно выезжали по месту жительства пострадавшей женщины и провели все необходимые профилактические мероприятия, вакцинировали домашних собак и кошек, чтобы исключить заражение.

Чтобы точно сказать, страдает ли мышь бешенством, ее нужно обследовать. Умершее животное обследуют в лаборатории, а живое изолируют и наблюдают в течение 10 суток.

- Ветеринарными специалистами после клинического осмотра было предложено забрать летучую мышь для изолированного содержания на территории Михайловской городской станции по борьбе с болезнями животных, но пострадавшая сама вызвалась содержать у себя в клетке животное, - прокомментировали в пресс-службе профильного комитета.

При этом специалисты каждый день приезжают домой к Ларисе и наблюдают за мышью. Никаких признаков заболевания у животного за этот период наблюдения нет.

- Подчеркнём при этом, что летучую мышь на необходимый для наблюдения период можно передать в ветстанцию в любое время. После десятидневного карантина, в случае отсутствия признаков бешенства, при участии Росприроднадзора будет решен вопрос по дальнейшему содержанию дикого животного, - рассказали в комитете ветеринарии.

Кстати, по данным комитета ветеринарии, в регионе последний случай заражения летучей мыши регистрировался в 2017 году. Эти животные крайне редко переносят бешенство.