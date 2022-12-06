Волгоградский инфекционист рассказала, как вылечиться от гриппа без серьезных последствий

За сезон гриппом можно переболеть несколько раз Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области отмечается сезонный рост заболеваний острыми респираторными-вирусными инфекциями. В целом в регионе заболеваемость на 18% ниже эпидемического порога, в некоторых районах, а также в Волгограде он уже превышен. Волгоградцы заражаются ОРВИ и гриппом, в том числе опасным свиным. Главный внештатный инфекционист облздрава, главный врач волгоградской областной инфекционной больницы №2 Елена Хлопотова рассказала, что нужно делать, чтобы уберечь себя от нежелательного больничного и как вылечиться от гриппа, если заболевания избежать не удалось.

КАКОЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ ГРИППА?

Главными способами защиты заболеваний являются вакцинация и соблюдение мер индивидуальной защиты.

- Ежегодно циркулируют несколько штаммов гриппа и поэтому вакцина, которой иммунизируют детей и взрослых, содержит защиту от разных типов вируса. Своевременная вакцинация позволяет избежать заражения гриппом, или перенести заболевание в легкой форме, без типичных осложнений, - приводит слова Елены Хлопотовой пресс-служба облздрава.

А если гриппом заболел невакцинированный пациент, то это не обезопасит его от повторного заражения в течение одного сезона. Полученный иммунитет естественным путем работает слабо против других штаммов.

ЗА СЕЗОН ГРИППОМ МОЖНО ПЕРЕБОЛЕТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ

- Гипотетически, переболеть гриппом можно несколько раз за сезон. Не исключены и микст-инфекции, то есть заболевания, вызванные сразу несколькими возбудителями, - отметила инфекционист.

В этом сезоне в Волгоградской области вакцинация от гриппа подошла к концу, привились 1 миллиона 285 тысяч жителей. Была создана иммунная прослойка, при этом специалисты заявляют, что расслабляться не стоит, как и о мерах индивидуальной защиты. Грипп передается от человека к человеку, чаще всего - воздушно-капельным путем. Заразить можно при кашле, чихании, разговоре, кроме того, вирус может быть на одежде и различных предметах. В сезон роста заболеваний нужно избегать массового скопление людей, пользоваться маской или респиратором, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком.

САМОЛЕЧНИЕ К ХОРОШЕМУ НЕ ПРИВОДИТ

- Если заболел кто-то из домашних, изолируйте его в отдельной комнате, - уточнила Елена Хлопотова.

При заболевании гриппом мало хорошо высыпаться и правильно питаться, хотя это тоже важно. Заражение начинается остро, инкубационный период составляет 2-5 дней, после чего у больного температура тела поднимается до 38-40 градусов, появляется озноб, сильная головная боль, головокружение, слезотечение, резь и боль в глазах. Особенно опасен грипп для пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, беременных женщин. При заражении ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

- Крайне опасны осложнения гриппа: пневмония, поражения сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит), и нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит). Поэтому важно своевременно начать правильно лечение. При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением, - рассказала главный внештатный инфекционист облздрава.

Напомним, накануне в администрации региона прошло оперативное совещание, на котором были поставлены дополнительные задачи по профилактике гриппа и ОРВИ. Из-за большого числа заболевших на карантин ушли две школы в Быковском и Клетском районах.