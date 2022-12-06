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Здоровье6 декабря 2022 9:35

Волгоградский инфекционист рассказала, как вылечиться от гриппа без серьезных последствий

Елена Хлопотова отметила, что за раз можно подхватить несколько вирусов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
За сезон гриппом можно переболеть несколько раз

За сезон гриппом можно переболеть несколько раз

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области отмечается сезонный рост заболеваний острыми респираторными-вирусными инфекциями. В целом в регионе заболеваемость на 18% ниже эпидемического порога, в некоторых районах, а также в Волгограде он уже превышен. Волгоградцы заражаются ОРВИ и гриппом, в том числе опасным свиным. Главный внештатный инфекционист облздрава, главный врач волгоградской областной инфекционной больницы №2 Елена Хлопотова рассказала, что нужно делать, чтобы уберечь себя от нежелательного больничного и как вылечиться от гриппа, если заболевания избежать не удалось.

КАКОЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ ГРИППА?

Главными способами защиты заболеваний являются вакцинация и соблюдение мер индивидуальной защиты.

- Ежегодно циркулируют несколько штаммов гриппа и поэтому вакцина, которой иммунизируют детей и взрослых, содержит защиту от разных типов вируса. Своевременная вакцинация позволяет избежать заражения гриппом, или перенести заболевание в легкой форме, без типичных осложнений, - приводит слова Елены Хлопотовой пресс-служба облздрава.

А если гриппом заболел невакцинированный пациент, то это не обезопасит его от повторного заражения в течение одного сезона. Полученный иммунитет естественным путем работает слабо против других штаммов.

ЗА СЕЗОН ГРИППОМ МОЖНО ПЕРЕБОЛЕТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ

- Гипотетически, переболеть гриппом можно несколько раз за сезон. Не исключены и микст-инфекции, то есть заболевания, вызванные сразу несколькими возбудителями, - отметила инфекционист.

В этом сезоне в Волгоградской области вакцинация от гриппа подошла к концу, привились 1 миллиона 285 тысяч жителей. Была создана иммунная прослойка, при этом специалисты заявляют, что расслабляться не стоит, как и о мерах индивидуальной защиты. Грипп передается от человека к человеку, чаще всего - воздушно-капельным путем. Заразить можно при кашле, чихании, разговоре, кроме того, вирус может быть на одежде и различных предметах. В сезон роста заболеваний нужно избегать массового скопление людей, пользоваться маской или респиратором, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком.

САМОЛЕЧНИЕ К ХОРОШЕМУ НЕ ПРИВОДИТ

- Если заболел кто-то из домашних, изолируйте его в отдельной комнате, - уточнила Елена Хлопотова.

При заболевании гриппом мало хорошо высыпаться и правильно питаться, хотя это тоже важно. Заражение начинается остро, инкубационный период составляет 2-5 дней, после чего у больного температура тела поднимается до 38-40 градусов, появляется озноб, сильная головная боль, головокружение, слезотечение, резь и боль в глазах. Особенно опасен грипп для пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, беременных женщин. При заражении ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

- Крайне опасны осложнения гриппа: пневмония, поражения сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит), и нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит). Поэтому важно своевременно начать правильно лечение. При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением, - рассказала главный внештатный инфекционист облздрава.

Напомним, накануне в администрации региона прошло оперативное совещание, на котором были поставлены дополнительные задачи по профилактике гриппа и ОРВИ. Из-за большого числа заболевших на карантин ушли две школы в Быковском и Клетском районах.

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