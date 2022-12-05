Tele2 в партнерстве с местным бизнесом обеспечила мобильной связью хутор Попки

Фото: Tele2

Компания построила базовую станцию в хуторе Попки Котовского района совместно с сельскохозяйственным предприятием «Агро-Юг». Это отличный пример партнерства оператора, бизнеса и администрации района в развитии телекоммуникаций. Теперь жителям хутора доступны все современные цифровые сервисы.

Tele2 запустила в эксплуатацию базовую станцию 3G/4G в хуторе Попки Котовского района, в котором проживают 1340 человек. Теперь жители населенного пункта могут пользоваться качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом.

Расширение сети на территории с малой плотностью населения стало возможно благодаря партнерству с местным бизнесом и администрацией Котовского района, а также при участии Комитета информационных технологий Волгоградской области. Tele2 при частичном финансировании со стороны предприятия установила базовую станцию: это позволило обеспечить полноценными услугами мобильной связи не только жителей хутора, но и около 400 работников производства, часть из которых приезжает из соседних населенных пунктов.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:

«Телеком-отрасль – это важнейший элемент поддержания современного образа жизни. Связь и высокоскоростной мобильный интернет открывают доступ к дистанционному обучению, удаленной работе, учебе, общению, телеком-медицине, без которых современный человек уже не может обойтись. Совместный проект с «Агро-Юг» является социальным и направлен на ликвидацию цифрового неравенства. Реализуя установку базовых станций в местах, где отсутствует связь, мы даем возможность жителям удаленных сел использовать все преимущества мобильного интернета наравне с населением больших городов.

Иван Овчаров, директор ООО «Агро-Юг»

«В хуторе находятся значимые социальные объекты: школа, детский сад. До появления сотовой связи жители поселения не имели возможности оперативно коммуницировать друг с другом, своевременно информировать экстренные службы. Благодаря сотрудничеству с Tele2 и Комитетом информационных технологий Волгоградской области качество жизней людей изменится в лучшую сторону. Помимо прочего, мобильный интернет позволит усовершенствовать рабочие процессы на нашем предприятии и сделать их более технологичными и современными».

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