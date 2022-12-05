Эксперты отметили: в ноябре рынок автокредитов в России вырос на 8%

Таким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 млрд рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный период достигли 1,1 трлн рублей. В декабре ВТБ ожидает дальнейший рост активности заёмщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года.

В ноябре физические лица провели более 5,8 тысячи кредитных сделок почти на 6 млрд рублей, увеличив результат к октябрю на 10%. Средний чек одного автокредита составил около 1 млн рублей. В целом по итогам 11 месяцев свыше 47,5 тысячи заемщиков получили автокредиты на 57 млрд рублей.

Лидерами по объему выданных средств в ноябре стали Московский регион (965 млн рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 470 млн) и Республика Башкортостан (более 244 млн рублей).

Основная доля продаж (54%) пришлась на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне господдержки Наибольшим интересом у заемщиков пользуются российские марки – их доля в выдачах за месяц увеличилась более, чем на 6 пп и по итогам ноября превысила 65%. Самой популярной маркой стала Lada.

«В ноябре двигателем автомобильного рынка продолжила выступать льготная программа. Ее продление позволило поддержать большее количество автолюбителей, что также отразилось на результате минувшего месяца. Чаще всего на льготных условиях заемщики покупают машины в Москве, Перми и Санкт-Петербурге. По нашей оценке, в декабре активность клиентов продолжит расти, что позволит российским банкам довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года. Надеемся, что в следующем году рынок автокредитования вернется на траекторию уверенного роста», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.