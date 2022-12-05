На «ЕвроХим-ВолгаКалии» наградили лучших рационализаторов

Фото: Ирина СИМОНОВА

Павел трудится на Гремячинском горно-обогатительном комбинате 9 лет, в число его обязанностей входит оптимизация использования комбайновых комплексов, контроль безопасного ведения горных работ, учет добычи руды.

Свой рабочий день Павел начинает со спуска в выработки рудника. Именно там, на глубине более 1000 метров под поверхностью земли, добывается калийная руда - сырье для дальнейшей переработки на сильвинитовой обогатительной фабрике.

В своем проекте маркшейдер усовершенствовал метод армировки ствола рудника в условиях Гремячинского месторождения калийных солей. Он предложил технологию, при которой удается сохранить вентиляцию в процессе производства монтажных работ в скиповом стволе. Добиться успеха в разработке идеи помог коллега – Андрей Быкадоров. Совместно они разработали фиксаторы для армировочных отвесов и, после успешного испытания, эта инициатива была полностью реализована.

Павел признается, что не сразу решил подать свое предложение на «Фабрику идей», потому что был скептически настроен, но руководитель и коллеги его убедили – и не зря. Именно его разработка принесла самый большой экономический эффект, и теперь у Павла есть стимул придумывать и внедрять новые наработки, получать признание коллектива и дополнительный доход за проявленную инициативу.

«У меня интересная и неординарная работа, для которой нужны не только трудолюбие, выносливость и профессионализм, но и творчество. А «Фабрика идей» – отличная платформа, чтобы себя проявить, ведь благодаря идеям работников производство может стать еще эффективнее, безопаснее и комфортнее», - объяснил Павел Белушенко.

Программа для сбора предложений по улучшению производства Гремячинского горно-обогатительного комбината «Фабрика идей» позволяет любому сотруднику внести на рассмотрение экспертного совета предложения по улучшению производительности. Каждое рационализаторское предложение — касается ли оно повышения безопасности, улучшения условий труда, повышения эффективности производства, — обязательно будет услышано и изучено. Авторы лучший идей получают денежное вознаграждение.

Поощрение творческого подхода к работе, содействие профессиональному и личностному росту и развитию сотрудников помогает реализовать огромный кадровый потенциал Гремячинского комбината, на который, по мере развития производства, приходит все больше перспективных специалистов. Они не только добиваются карьерных высот, но и стремятся улучшить сферу своей деятельности, чему «ЕвроХим-ВолгаКалий» оказывает максимальное содействие