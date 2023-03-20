В Волгограде сотни домов останутся без электричества 21 марта

Электричество отрубят во вторник в пяти районах Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде большое число адресов попадут под отключения электричества во вторник. Сотни домов останутся без света из-за плановых ремонтных работ. 21 марта коммунальными страдальцами станут жители пяти районов города. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно не будет в Дзержинском, Центральном, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет на пр. Маршала Жукова, 101, 105, 107, 109, 111, ул. Хорошева, 30а, 50, 52, с 8.00 до 17.00 – на ул. 8-й Воздушной Армии, 56, ул. Землячки, 62, 62а. В Центральном районе с 9.00 до 13.00 обесточат пр. Ленина, 33, 35, ул. Пражскую, 13, 15, ул. Коммунистическую, 56, ул. Наумова, 10, 12.

В Советском районе свет отрубят с 9.00 до 17.00 по адресам: пер. Навои Алишера, 2-12, 2а, 3-15, 12а, 13а, 19, пер. Тбилисский, 16-54, 19а, 21-47, 24а, 28а, пер. Коневского, 21-33, 25/1, 30а, 32-46, пер. Девятый, 19, 19а, ул. Казахская, 8, 8а, 10, 12, ул. Абхазская, 25-33, 22-28, 33а, 41, 43, 48, 50, 50/2, 54, 56а, 56-66, 55, 57, 61-75, ул. 26 Бакинских комиссаров, 12-22, 12а, 14а, 28-30, 28а, ул. Кабардинская, 23, 34, 36, 45-85, 45а, 49а, 53а, 61а, пер. Трудовой, 1-5, 2-12, 5а, ул. Якутская, 11-35, 12-32, 12а, 24а, 26а, 35г, ул. Сухумская, 21, 24, 26, ул. Производственная, 6-12, 10а, ул. Революционная, 2, 3-31, 6-14, 8а, 10а, 24-36, 24а, 34а, 39-45, 43а, 45а, 49-53, пер. Оршанский, 1-9, 2-10, ул. Корейская, 40-64, 49, 51, ул. Дуганская, 106-119, 119а, 120-125, 135, 137, ул. Максимовский разъезд, 135, 137, ул. Садовая, 26-138, 138а, 142-212, 187-211, 187а, 187б, 188а, 188б, 189а, 189б, 190а, 191а, 192а, 192б, 193а, 193б, 193в, 195а, 195б, 210а, ул. Крайняя, 101, 105, ул. Новочеркасская, 100-104, ул. Полярная, 1-17, 4-20, 4а, 7а, 8а, 10а, 12а, 16а, ул. Монгольская, 3а, 7, 6а, 8-20, 10а, 17-23, ул. Новосибирская, 2-28, 1-23, 16а, 19а, 20а, 24а, 26а, 28а, ул. Шефская, 1-41, 2-38, 5а, 5б, 7а, 8а, 9а, 12а, 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 20а, 22а, 23а, 27а, 29а, 30а, 34а, 35а, 35б, ул. Бульварная, 20-28, 27а, ул. Интернациональная, 1-15, 2-24, 10а, 13а, 14а, 19-31, 19а, 28-42, 36а, 42а.

В Кировском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Кирова, 52-74, ул. Астраханской, 55-75, 60-84, ул. Североуральской, 15-27, 16а-28, ул. Братской, 16-30, ул. Пехотной, 17-31, 18-24, ул. Мопровской, 19-21а, 18, ул. Шлюзовой, 28б, ул. Достоевского, 43-55. В Красноармейском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 возникнут у жителей домов на ул. Лазоревой, 143-165, ул. Луговой, 95-123, 116-130, ул. Минской, 150-152, 176-178, ул. Союзной, 1-19, 2-16а, ул. Куйбышева, 3-19, 8, ул. Пригородной, 3-9, 4-10, ул. Пригородный тупик, 3в, пер. Пригородном, 3-5, 4-6.