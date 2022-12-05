В Волгограде отказались от масштабных гуляний на Новый год

Елки в Волгограде поставят, но обойдутся без масштабных гуляний. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Встречать Новый 2023 год в Волгограде будут скромно, без масштабных общегородских празднеств и многолюдных народных гуляний с фейерверками, концертами и ярмарками. От них во время проведения специальной военной операции решили отказаться. Но в программе праздничных мероприятий все же будут детские елки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Масштабных общегородских гуляний в Волгограде не планируется. Но мероприятия для детей обязательно будут - утренники, елки и так далее. Детвора без праздника не останется, - рассказали в администрации города.

Не будут закупать и новогоднее убранство для Волгограда. Город украсят теми елками, игрушками и светодиодными фигурами, которые уже были в прошлые годы. Их уже начали устанавливать в парках, на площадях и в скверах.

Напомним, в этом году жители многих городов заявили, что не хотят шумных новогодних гуляний и больших трат на украшения. В некоторых регионах, например, в Калуге, заявили, что сэкономленные деньги направят на поддержку участников СВО. Волгоградские власти таких заявлений делать не стали, но и планировать Новый год с таким же размахом, как отмечали День города, не будут.