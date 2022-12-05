В центре поставят несколько елок. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

До Нового года осталось чуть больше трех недель, и Волгоград начали украшать к празднику. Первую новогоднюю елку в 2022 году установят на площади Советской в Ворошиловском районе. Там уже установили светодиодную композицию «Четыре снеговика». В ближайшее время праздничный декор украсит и другие общественные пространства города. Все украшения будут прошлогодими, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- В текущем году муниципалитет не направляет бюджетные средства на закупку новогодних украшений, используя приобретенные ранее, - рассказали в администрации города.

В мэрии подчеркивают, что для новогоднего убранства города уже много лет закупают не одноразовые украшения, а те, что можно использовать многократно. Так что в этом году город хоть и будет нарядным, на новые искусственные ели и арт-объекты тратиться не будут. Уже имеющиеся украшения смонтируют муниципальные учреждения в рамках обслуживания районных территорий.

На Красном уже поставили ледяную горку у Царицынской оперы, там же будет и елка. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Ворошиловском районе также украсят к празднику парк «Сказка», сквер Касимовский и у Казанского собора. Новогодние елки установят во всех районах: на пешеходных зонах бульвара Энгельса и в парке Юбилейном в Красноармейском, у «Авангарда» в Кировском и в нескольких парках Советского района.

В Дзержинском районе нарядят живые ели на Самарском разъезде и в парке Героев-летчиков. На Красном уже поставили ледяную горку у Царицынской оперы, там же будет и елка, живую красавицу нарядят в парке Гагарина. На Тракторном елки поставят в парке Аттракционов и на площади перед районным ДК. Традиционно новогодние ели также появятся на главных площадках в центре города, как и светодиодные арт-объекты и украшения.