Волгоградский губернатор рассказал о случаях заболевания смертельно опасным свиным гриппом в регионе

В Волгограде превышен эпидпорог по ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопросы профилактики заболевания гриппом и ОРВИ 5 декабря обсудили на оперативном совещании, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Было отмечено, что в регионе заболеваемость фиксируется на 18% ниже эпидемического порога, однако в самом Волгограде эпидпорог уже превышен. Были поставлены дополнительные задачи по профилактике гриппа и ОРВИ. Тем более в Волгоградской области выявляются единичные случаи смертельно опасного свиного гриппа.

- Случаи заболевания гриппом пока носят единичный характер. И здесь необходимо отдельно отметить, что все заболевшие не были вакцинированы от гриппа, - рассказал губернатор.

В Волгоградской области с приходом календарной зимы резко похолодало, не все жители сразу начали тепло одеваться, что приводит к простудам и к больничным. В ближайшее время погода в регионе станет теплее, у температуры воздуха будут колебания между «плюсом» и «минусом», это может только осложнить санитарно-эпидемиологическую ситуацию по ОРВИ и гриппу. Для недопущения распространения заболеваний в регионе по поручению губернатора усилят профилактическую и информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. В школах и детских садах будут строго контролировать состояние детей и педагогов, температуру в помещениях. Работодателям рекомендовали продолжить вакцинацию сотрудников за счет предприятий и организаций.

- Обеспечить поддержание необходимого запаса лекарственных средств в аптечных и медицинских организациях, быть в готовности при необходимости развернуть дополнительный коечный фонд. продолжить мониторинг ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ, - поставил задачи Андрей Бочаров.

Добавим, в Волгоградской области от гриппа вакцинировались 1,285 миллиона жителей, в том числе 329 тысяч детей.

Свиной грипп может передаваться от человека к человеку. У него такие же симптомы, как и у обычного гриппа. При заболевании начинается головная боль, кашель, насморк, повышается температура. Также возможны диарея, рвота, боли в животе, поражаются легкие и бронхи. При отсутствии должного лечения свиной грипп может привести к смерти. Важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью для подтверждения диагноза.