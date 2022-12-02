Студенты ВолГУ обсудили профилактику экстремизма и терроризма

Фото: ВолГУ

В Волгоградском государственном университете обсудили одну из самых опасных проблем современности – экстремизм и терроризм. Мероприятия научной региональной конференции по противодействию экстремизму, терроризму и национализму в молодежной среде, а также стратегической проектной сессии «Этноконфессиональный, культурный и политический диалог Волгоградской области» посетили около 200 человек. Организаторы отметили, что такие встречи важны для молодых людей, которые придерживаются активной жизненной позиции.

Фото: ВолГУ

На теоретических модулях стратегической проектной сессии студенты отметили такие проблемы, как ослабление межкультурного взаимодействия, чувства патриотизма и гражданской идентичности, а также влияния традиционных духовно-нравственных ценностей в молодежной среде.

Итогом обсуждения стали проекты, которые разработали студенты для решения обозначенных проблем. Среди них атласы религиозных организаций, национальных общественных объединений и культурных центров взаимодействия Волгоградской области. Также ребята придумали программу адаптации иностранных студентов в вузе и межнациональный, исторический и культурный туристический маршрут по территории региона.

По мнению самой молодежи, эти проекты позволят укрепить межкультурное взаимодействие в Волгоградской области, которая является одним из самых многонациональных в России регионов и объединяет более 150 национальностей и народностей разных конфессий.

На научной конференции студенты уделили внимание воспитанию патриотизма, гражданской идентичности и культурного самосознания. Также затронули темы радикализма в молодежной среде и обсудили особенности деструктивной агитации в социальных сетях. Вызвали интерес у молодежи деятельность кибердружины ВолГУ, скулшутинг и методы противодействия экстремизму и терроризму.

Фото: ВолГУ

Участниками конференции стали студенты пяти российских вузов: СПбГУ, ВолГУ, ВолгГТУ, Волгоградской академии МВД России и Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Также на мероприятия пригласили учащихся школы №101 Волгограда. Организатором выступил работающий в регионе Координационный центр противодействия терроризму и экстремизму Минобрнауки РФ, действующий на базе Волгоградского государственного университета.

Как отметили эксперты, в Волгоградской области профилактике экстремизма и формированию у молодежи ценностей многонационального российского общества уделяют большое внимание. Подобные мероприятия помогают студентам занять активную гражданскую позицию и избежать риска стать объектом манипуляций.