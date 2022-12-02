Игорь Артамонов: Это очень ценная инициатива и она как никогда актуальна

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Липецкие кинологи и добровольцы хотят помогать в охране общественного порядка и участвовать в поисково-спасательных работах. Их инициативу поддержал руководитель региона Игорь Артамонов.

Кинологи готовы работать со всеми желающими жителями региона, у которых есть собаки. Как сообщила сотрудник управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области Анна Сидорова, обучать животных планируют по трём направлениям – поиск взрывчатых веществ, обеспечение общественной безопасности и поисково-спасательная работа.

«Это очень ценная инициатива и она как никогда актуальна. Разумеется, мы окажем вам всю необходимую поддержку», – сказал губернатор.

На подготовку одной собаки потребуется около шести месяцев. Для проведения тренировок есть необходимая база и ресурсы на базе УГПСС. Кинологи готовы работать с собаками любых пород.

«Можно обучить любую собаку. После этого животное сможет отреагировать на запах взрывчатых веществ, просто гуляя, без команды, и предупредит о том, что здесь находится опасный предмет», – пояснила кинолог Анна Сидорова.

Уже нашлись добровольцы, которые хотят участвовать в проекте. Одна из них – липчанка Лариса Шабельник с лабрадором Брауном.

«С удовольствием приму участие в этом проекте, потому что от этого и для общества будет польза, и собаке надо развиваться», – прокомментировала Лариса Шабельник.