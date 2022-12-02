Добровольцы огненного фронта

Фото: ВОО ВДПО

Главная задача - спасти людей и справиться с огнем.

5 декабря в России отмечается День добровольца. В наше время волонтерская деятельность имеет разные направления: социальное, экологическое, культурное, спортивное и многое другое. Отдельную нишу среди волонтеров занимают пожарные добровольцы. О них сегодня мы и поведём разговор.

В настоящее время на территории Волгоградской области работают 417 подразделений добровольной пожарной охраны, численностью 3249 добровольных пожарных. По сводкам ГУ МЧС России по Волгоградской области с начала года более 400 раз пожарные добровольцы принимали участие в тушении пожаров в качестве дополнительных сил и средств. Более 20 раз пожар был потушен добровольцами самостоятельно.

Большое содействие в развитии пожарного добровольчества на территории Волгоградской области оказывает Волгоградское областное отделение Общероссийской Общественной Организации ВДПО. Организация с более чем вековой историей сохраняет и передает из поколения в поколение традиции Российского пожарного общества, продолжая объединять смелых, неравнодушных и самоотверженных людей.

- Добровольная пожарная охрана – эффективный способ решения проблем по обеспечению пожарной безопасности в отдаленных от подразделений Государственной противопожарной службы населенных пунктах. Построить пожарную часть и организовать ее работу за счет федерального или регионального бюджета в каждом сельском поселении региона невозможно. Поэтому привлекать население к профилактике и тушению пожаров – наша основная задача - рассказывает первый заместитель председателя Волгоградского областного отделения ВДПО Владимир Баранов. - В Волгограде достаточно спасательных профессиональных подразделений и пожарных, готовых прийти на помощь в считанные минуты. Мы делаем акцент на создание добровольных пожарных формирований в сельских районах.

В добровольцы идут по зову сердца. Людей, готовых работать в любой экстремальной ситуации – много не бывает. Пожарным добровольцем можно стать с 18 лет. Необходимо пройти специальное обучение и медкомиссию. В рядах Волгоградского областного отделения ВДПО числится около 700 пожарных добровольцев. Это немного, но они активны, знают пожарно-техническое вооружение, имеют навыки тушения ландшафтных пожаров и могут бороться с огнем в частном доме, оказать помощь пострадавшим.

Отношение к безопасности воспитывают с детства

Своей основной задачей в вопросах воспитания противопожарной безопасности среди подрастающего поколения сотрудники ВДПО видят в повышении их образовательного уровня: привитию умений противостоять начинающемуся пожару, оказывать первую помощь ближнему, различать виды чрезвычайных ситуаций и уметь действовать в случае их возникновения. Для решения этой важной задачи в деле просвещения и воспитания детей в образовательных учреждениях Волгоградской области создаются дружины юных пожарных (ДЮП). Сегодня на территории региона действует более 400 дружин. У юных помощников пожарных много полезных дел – это и знакомство с историей развития пожарной охраны, проведение практических занятий, тренировочных упражнений, соревнований по пожарно-спасательному спорту. Школьники принимают участие в играх, беседах, викторинах, олимпиадах, разнообразных экскурсиях, творческих конкурсах и социальных акциях, марафонах и других разнообразных мероприятиях на противопожарную тематику.

- Одним из любимых конкурсов ВДПО для детей является конкурс детского творчества. Каждый год мы получаем сотни рисунков и поделок. Лучшие работы отправляем на Всероссийский конкурс «Неопалимая Купина», где они достойно оцениваются и занимают призовые места - рассказывает заместитель председателя по организационно-массовой работе Ольга Константинова. Есть конкурс научных изысканий для интеллектуалов, конкурсы агитбригад по пожарной безопасности и видеороликов для творческих детей. Принять участие в конкурсах ВДПО может каждый желающий.

ВДПО активно работает со студентами-добровольцами кафедры «Пожарная и техносферная безопасность» Волгоградского государственного аграрного университета. Студенты участвуют в профилактических мероприятиях. Также ребят привлекают непосредственно к тушению пожаров. В самое пламя их не бросают, но их помощь требуется при проливке и дотушивании огня.

Мы с малых лет воспитываем не только добровольцев, но и профессионалов. Дети вырастают и идут работать в пожарные части, в МЧС. И таких примеров много. Те, кто не идет по профессии дальше, знают, как уберечь от пожара себя, семью, свой дом.

Социальная работа

«Пожарно-спасательный спорт для юных пожарных», «Защитим свой дом от пожаров», «Сигнал жизни», «Пожарный извещатель спасет жизнь» - социальные проекты Волгоградского областного отделения ВДПО. По итогам проведенных мероприятий сотни благополучателей положительно отозвались о деятельности Общества, пожелав процветать организации.

В 2022 году Михайловское городское отделение ВДПО реализует президентский грант «Пожарный извещатель в каждый дом». Главная цель социального проекта – обеспечить пожарной сигнализацией дома многодетных и малоимущих семей. Сто датчиков, которые установят михайловцам, при задымлении подадут тревожный сигнал и предупредят об опасности. При этом с родителями проведут беседы, а детям вручат раскраски по пожарной безопасности.

При поддержке Фонда президентских грантов в 2021 году 15 добровольных пожарных дружин обеспечили обмундированием, оборудованием и снаряжением. Еще один грант был направлен на улучшение пожарной безопасности в четырех детских интернатах области.

Акцент на команду

Профилактика пожарной безопасности на территории Волгоградской области – это некоммерческая деятельность ВДПО. Общественную работу поддерживает деятельность производственная, направленная на поддержание и финансирование уставных задач. Свои участки есть в 20 районах области, услуги предлагают по всей территории региона – это монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, пожарных водопроводов и кранов, продажа и перезарядка огнетушителей, проверка вентиляционных каналов в жилых домах, проектирование, монтаж и обслуживание систем извещения о пожаре и многое другое.

С 2007 года Волгоградское областное отделение ВДПО возглавляет Александр Кадочкин, ветеран противопожарной службы. Под его руководством усовершенствована материально-техническая база, развиты новые направления производственной деятельности – монтаж и эксплуатация вставок в дымовые трубы и вентиляционные каналы, собственное производство жестяных дымоотводящих элементов, порошковая окраска жестяных изделий.

Традиции из поколения в поколение

За годы работы в Волгоградском областном отделении ВДПО сложились добрые традиции, которые передаются из поколения в поколение. На работу в общество приходят дети тех, кто работал здесь в советские годы.

У Светланы Губановой в ВДПО более 10 лет трудился водителем отец - Сергей Карабутов. Сама она работает 21 год. За это время прошла путь от сотрудника склада до председателя ВГО «Центральное» ВОО ВДПО. На работе Светлана встретила супруга, здесь трудится и деверь– целая династия.

Председатель Серафимовичского участка Анна Чумакова работает в коллективе более 30 лет, умеет сплотить коллектив, наладить процесс. Более четверти века плечом к плечу с ней трудится супруг Василий Чумаков. Здесь в ВДПО работает и сын.

Ольга Константинова трудится в ВДПО 27 лет, здесь же работает ее младшая сестра. И таких семей в Волгоградском ВДПО немало. Так и передают из поколения в поколение секреты мастерства и традиции своего благородного дела. Здесь говорят, если к нам приходят люди с «горящим» сердцем, то остаются.

Коллектив ВДПО благодарит начальника Главного управления МЧС России по Волгоградской области Николая Любавина и председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности населения Волгоградской области Юрия Наурзалиева за помощь и поддержку в развитии пожарного добровольчества на территории региона!