В Волгограде открылась выставка картин художника Ирины Тур – фото

В Волгограде открылась выставка художника Ирины Тур Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова в Волгограде открылась выставка известного художника Ирины Тур. В экспозиции представлено около 70 живописных и графических работ. Юбилейная выставка проходит под названием «Под знаком златорогого тура». Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с открытия выставки в выставочном зале музея на улице Чуйкова.

В экспозиции - натюрморты, портреты, пейзажи и другие художественные жанры Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Названием выставки послужил мифологический образ одного из самых почитаемых тотемных животных древних славян — златорогого тура, который является символом солнца, плодородия, выносливости, трудолюбия и силы, - отметили в музее.

Работы выполнены в различных техниках Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Работы художника абсолютно разных тем - от казачества до пейзажей Гималаев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Художник из Волгограда Ирина Тур работает и развивается в живописи, графике, скульптуре. Ее работы представлены в совершенно разных жанрах - натюрморты, портреты, пейзажи, жанровые композиции. Свои произведения она создает маслом, пастелью, смешанными графическими техниками.

Ирина Тур представила около 70 своих работ Фото: Геннадий БИСЕНОВ

От картин невозможно оторвать глаза Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На выставке представлены работы разных лет. Они рассказывают о творчестве живописца за более чем 25-летний период. Многие полотна члена Союза художников России демонстрируются впервые. В экспозиции есть большой блок новых произведений из серии «Цветы и женщины», он представлен натюрмортами и милыми женскими образами. Также можно полюбоваться пейзажами Гималаев, Урала, темами церкви и казачества. На выставке – 15 листов графики, работы создавались в технике пастели во время творческих путешествий художника по Европе.

Экспозиция будет работать месяц Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Экспозиция Ирины Тур в выставочном зале музея Машкова будет работать до 17 апреля 2023 года. Посетить выставку можно по «Пушкинской карте».