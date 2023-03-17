Жителей осажденного Сталинграда могут приравнять к ветеранам Великой Отечественной войны

Обычные жители, находящиеся в период Сталинградской битвы в городе, получат равные права с ветеранами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России сегодня, 17 марта, на заседании подготовило поправки в законодательство. Предлагается приравнять категорию награжденных жителей Волгограда знаком "Житель осажденного Сталинграда" к ветеранам Великой Отечественной войны. Как сообщил председатель Правительства Михаил Мишустин, о том, чтобы эта категория граждан получала те же привилегии, что и ветераны, поручился Президент России. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

- Эти люди заслуживают наибольшего уважения. Они выстояли в Великой Отечественной войне – самой жестокой и кровопролитной в мировой истории. Мы обязаны обеспечить им должное внимание, - подчеркнул в своем выступлении Михаил Мишустин.

Стоит отметить, что теперь, с утверждением законопроекта, эта категория граждан, наравне с ветеранами Великой Отечественной войны, будет получать соответствующие льготы социальной защиты. Это и право на одновременное получение двух пенсий, и ежемесячные денежные выплаты, и возможность улучшить свои жилищные условия за счёт федерального бюджета.

Напомним, что в Волгоградской области статус «Житель осаждённого Сталинграда» закрепился только 26 мая 2022 года законодательством региона. Такую инициативу предложило ветеранское сообщество, которую позже поддержал губернатор Андрей Бочаров и внес соответствующие поправки в Социальный кодекс Волгоградской области.

Первые почётные знаки нового статуса волгоградцы получили еще в декабре прошлого года. Их удостоились 3,5 тысячи жителей, которые в период с 23 августа 1942 по 2 февраля 1943 года находились в военном Сталинграде.