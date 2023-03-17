Подъезды почти в 600 жилых домах должны отремонтировать в Волгоградской области в 2023 году

В подъезде должны все побелить или покрасить и отремонтировать окна и двери. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В 2023 году планово-предупредительный ремонт подъездов ТСН и УК должны сделать в 599 многоквартирных домах Волгоградской области. Большая часть многоэтажек, где по срокам пора делать обновление, приходится на Волгоград – 312. Следом идет Камышин – 93 дома. В Волжском и Михайловке должны отремонтировать по 70 МКД, привести в порядок должны общедомовое имущество в 34 домах Урюпинска и в 20 домах – во Фролово, сообщили в региональной ГЖИ.

- Все адреса внесены в реестр, сформированный на основании информации профильных органов местной власти, а также контрольно-надзорных мероприятий, - прокомментировали в Госжилнадзоре.

Напомним, в зависимости от типа дома, его возраста, состояния и конструктивных особенностей плановый ремонт в подъездах управляющие компании должны делать не реже, чем раз в 3 года или в 5 лет. В перечне работ – штукатурка и побелка или покраска стен и потолков, перил, поврежденного пола, оконных рам и дверей. Также должны привести в порядок почтовые ящики в подъездах и покрасить все металлические элементы, в том числе трубы, мусоропроводы. Все эти работы должны быть прописаны в договоре управления, который заключен с управляющей организацией. Указаны они и постановлении Госстроя №170.

Хотя качественный и регулярный ремонт подъездов и ремонт подъездов и является прямой обязанностью управляющих компаний, на деле же многие дома десятилетиями дожидаются внимания коммунальщиков.

При этом по данным госжилнадзора, в 2022-м ремонт сделали в 530 домах, в том числе в 297 многоэтажках Волгограда. В плановом списке их было больше.

ВАЖНО! Если в подъездах вашего дома ремонта не было больше 5 лет, со стен осыпается краска и штукатурка, полы покоцаны, а двери и окна не выдерживают критики, то жалобу на ненадлежащее санитарно-техническое состояние общего имущества МКД вы можете отправить через ГИС ЖКХ или по почте с подтверждением личности в Жилищную инспекцию Волгограда ДЖКХ и ТЭК администрации города (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39А) или в контрольное управление администрации Волжского (404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19).