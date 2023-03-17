Сроки охоты в Волгоградской области изменили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Календарь охотника Волгоградской области на 2023 год установили в регионе. Сроки охоты изменили соответствующим постановлением губернатора «Об определении видов разрешенной охоты, сроков и ограничений охоты на территории охотничьих угодий Волгоградской области» от 14 марта 2023 года, которое опубликовано на портале правовой информации, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Виды разрешенной охоты в Волгоградской области в 2023 году

Согласно документу в Волгоградской области разрешена любительская и спортивная охота, а также для образовательной и научно-исследовательской деятельности, для регулирования численности животных и птиц, для их акклиматизации, переселения и гибридизации, содержания и разведения.

Сроки и ограничения любительской и спортивной охоты в Волгоградской области в 2023 году

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА

На селезней с живыми подсадными утками – 30 дней начиная с последней субботы марта во всех охотугодьях.

На водоплавующую и боровую дичь: 10 дней с последней субботы марта в охотугодьях на юге Волгоградской области - Быковского, Городищенского, Калачевского, Котельниковского, Ленинского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Суровикинского, Чернышковского районов; 10 дней с первой субботы апреля на севере области - в Алексеевском, Даниловском, Дубовском, Еланском, Жирновском, Иловлинском, Камышинском и Киквидзенском, Клетском, Котовском, Кумылженском, Нехаевском, Новоаннинском и Новониколаевском, Ольховском и Руднянском, Серафимовичском и Урюпинском, Фроловском районах и в Михайловке.

Запрещена охота в Волгоградской области: в Ленинском районе - в охотхозяйствах «Булгаковское», «Замуровское», «Заречное», «Заплавинское», «Ленинское», «Луговое», «Тракторозаводское»; в Среднеахтубинском районе - в охотхозяйствах «Среднеахтубинское» и ранном общедоступном; в Михайловке - в охотхозяйстве «Безымянское». Нельзя стрелять: уток, гусей, казарок и вальдшнепов.

ЛЕТНЕ-ОСЕННЯЯ И ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ ОХОТА

НА ПЕРНАТЫХ:

- охота на боровую дичь - с последней субботы августа по 31 декабря;

- охота на болотно-луговую, степную и полевую дичь — с первой субботы сентября по 31 декабря;

- охота на водоплавающую дичь - с первой субботы сентября по 31 декабря;

- охота с собаками и ловчими птицами: на болотно-луговую дичь - со второй субботы августа по 31 декабря; на водоплавающую дичь - со второй субботы августа по 31 декабря; на боровую, степную и полевую дичь - со второй субботы августа по третье воскресенье января.

НА ПУШНЫХ:

- охота на ондатру, горностая, куницу (лесную, каменную), ласку, норку (европейскую, американскую), хоря (лесного, степного) - с 1 ноября по 28 или 29 февраля в зависимости от года.