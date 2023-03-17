В Волжском завершилось расследование дела на армянина, изрезавшего у подъезда бывшую возлюбленную

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

В Волжском завершилось расследование уголовного дела на Аркадия Григоряна, который зверски изрезал бывшую возлюбленную у подъезда ее дома. Он обвиняется в покушении на убийство, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Происшествие случилось возле дома №62 по улице 40 лет Победы 20 декабря. Девушка получила 35 ударов ножом.

- Злоумышленник прибыл по месту жительства своей бывшей возлюбленной и стал ожидать ее в подъезде с целью выяснения личных отношений. Дождавшись девушку, обвиняемый потребовал от нее выйти с ним на улицу, угрожая, при этом, имеющимся ножом, - отметили в следкоме.

У подъезда армянин напал на девушку, нанеся ей не менее 35 ударов ножом в живот, грудь и лицо. Ей пытался помочь оказавшийся во дворе волжанин, но Григорян стал ему угрожать. Все происходящее попало на камеру в домофоне. Крики девушки услышали соседи, которые вышли на балконы своих квартир, они вызвали полицию и скорую, а нападавший убежал.

Григоряна смогли задержать лишь утром 21 декабря. Был организован его розыск, во время которого нашли его машину. В итоге завязалась погоня, в конце которой легковушка Григоряна съехала в Ахтубу у ГЭС. Он был отправлен в СИЗО, а раненная была госпитализирована. За ее жизнь медики боролись в реанимации. К счастью, пациентка поправилась, сейчас ее здоровью и жизни ничего не угрожает. Делом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

- Расследование завершено, фигуранту предъявлено окончательное обвинение, он уже ознакомился со всеми материалами. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - добивали в Следственном комитете.

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