Эксперты заметили: россияне стали страховать жилье на большие суммы

Стоимость полиса для розничных клиентов снизилась на 15% из-за корректировки тарифов. Чаще всего клиенты страхуют квартиры, при этом за год повысился спрос на страхование деревянных домов.

Всего в январе-феврале этого года клиенты оформили свыше 22 тыс. страховок – это четверть от общего числа проданных полисов. Средняя стоимость одного договора составила 5,8 тыс. рублей – это на 15% меньше, чем годом ранее. При этом сумма страхового покрытия, которую выбирали пользователи, в среднем составляет сегодня 1,5 млн рублей, против 1,4 млн рублей год назад.

Чаще всего клиенты страхуют квартиры – на них в этом году приходится 89% оформляемых полисов на жилье. Остальные 11% – частные дома. При этом если в конце прошлого года на деревянные дома приходилась половина застрахованных домовладений, то в этом году на них оформлялось уже 62% полисов.

«По мере роста финансовой грамотности клиентов увеличивается их интерес к страховым продуктам. Причем в первую очередь люди страхуют здоровье и жилье – на них приходится более половины всех оформляемых полисов. Чаще всего при страховании жилья реализуются риски залива в квартирах и пожара – в частных домах. За год оценка возможного размера ущерба страхователями увеличилась, так как выросла стоимость ремонта. Однако благодаря снижению тарифов стоимость страховок уменьшилась, и интерес к этому виду страхования увеличился», – комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.