В Волгоградской области почти за 200 млн рублей ищут подрядчика на вырубку деревьев в пойме под строительство дороги

Деревья вырубят для строительства новой дороги в пойме. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Продолжение строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу или новой дороги через Волго-Ахтубинскую пойму, которая соединит два уже построенных моста в Волгограде и Средней Ахтубе, требует вырубки лесов. В том числе и дубов. За рубку деревьев и последующее озеленение территории в Среднеахтубинском районе власти Волгоградской области готовы заплатить 199,8 миллиона рублей. Аукцион по отбору подрядчика опубликован на сайте госзакупок, сообщает сайту volgograd.kp.ru.

Заказчиком работ выступает комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Источник финансирования - бюджет региона на 2023 - 2024 годы. За саму рубку деревьев власти готовы заплатить более 6,5 миллиона рублей, в 127,9 миллиона оценили работы по благоустройству и озеленению территорий. Также в перечне работ - разработка разделов рабочей документации, проекта лесовосстановления или проекта лесоразведения, а также проекта мелиорации. Плюс оплатят утилизацию строительного мусора, мониторинг наличия на территории объекта охраняемых представителей флоры и фауны и вред природе.

К будущей весне подрядчик должен разработать рабочую документацию. Вырубить деревья - к 1 июня 2023 года, озеленить территорию – до 2 декабря 2024-го.

Напомним, проект подразумевает уничтожение почти 43 гектаров пойменного леса или более 15 тысяч деревьев. В том числе дубов, которые чудом прижились именно здесь. Часть из этих деревьев - до 15% - обещают сохранить за счет временной полосы отвода дороги.

Высадить вместо взрослых, идущих под топор деревьев, обещают более 235 тысяч молоденьких саженцев с закрытой корневой системой, которые уже растят в волгоградских питомниках. Для них предусмотрят полив.