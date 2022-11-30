Проекты ВолГУ привлекают в науку молодые кадры

Научный форум «Сталинградские высоты» в ВолГУ. Фото: ВолГУ

Молодежь интересуется наукой. Но для того, чтобы студенты занялись исследовательской деятельностью, им нужно помочь. Именно это и было главной задачей международного научного акселератора «Сталинградские высоты», который проводил с октября по декабрь Волгоградский государственный университет. Благодаря гранту Министерства науки и высшего образования РФ на поддержку научных студенческих сообществ в ВолГУ прошли десятки мероприятий, создан научный коворкинг, более тысячи студентов были вовлечены науку и разработали уникальные проекты.

Научный акселератор получил название «Сталинградские высоты», ключевым событием стал одноименный международный молодежный научный форум. Проект реализовали в год 80-летия победы в Сталинградской битве, поэтому главной темой стала идея сохранения исторической памяти и современные формы работы с ней.

Название выбрали не случайно. Мамаев курган, который часто называют главной высотой России, знают все. В истории сражения на Волге не менее значимой высотой, где шли ожесточенные бои с участием курсантских полков, стала Лысая гора, на которой ныне расположен Волгоградский госуниверситет. То есть сама земля подразумевает, что здесь есть история. Студенты ВолГУ взяли шефство над установленным на высоте 145,5 мемориалом «Лысая гора», ученые университета исследуют неизвестные страницы героической истории.

Алла Калинина, ректор ВолГУ. Фото: ВолГУ

- «Сталинградские высоты» - научный форум, лейтмотивом которого является сохранение исторической памяти и культурного наследия. В его программу наряду с повышением качества научных компетенций и развитием междисциплинарности проектов мы заложили историко-культурную составляющую, проработали насыщенную экскурсионную программу. Участники из разных регионов познакомились с ключевыми достопримечательностями Волгоградской области, - подчеркнула ректор ВолГУ Алла Калинина.

Научный акселератор «Сталинградские высоты» стал частью федеральной программы по привлечению молодых кадров в науку и показал сотням юношей и девушек, что они тоже могут и хотят заниматься научно-исследовательской деятельностью. Передавали свои знания и опыт молодежи представители экспертного сообщества различных направлений.

Организаторы считают, что студентам необходимо больше таких мероприятий, когда в интерактивной форме ребята прокачивают свои компетенции, изучают методологию, упаковывают свои идеи в проекты и защищают их.

Музей курсантских полков в ВолГУ. Фото: ВолГУ

- Акселератор подразумевал десятки мероприятий самого различного формата, от традиционных круглых столов и конференций до научных школ и дипломатических игр. Гостями стали студенты со всей России и иностранцы, обучающихся в отечественных вузах, а также старшеклассники, - отметил и.о. проректора по воспитательной работе и молодежной политике ВолГУ Павел Переходов.

Молодых людей обучали базовым навыкам написания научных работ, студенческие научные общества получили международный опыт. Грант Минобрнауки РФ позволил охватить и магистрантов, для которых разработали спецкурс. Студенты обучались написанию научных публикаций и получили сертификаты о повышении квалификации в рамках дополнительного образования. Это будет плюс для тех, кто впоследствии решит поступать в аспирантуру.

В ходе акселератора ставку делали на развитие науки в целом и междисциплинарных научных связей, и межотраслевых направлений. Междисциплинарность сегодня - одно из главных требований времени. Например, научный семинар «Экоюрист» объединил будущих защитников природы и юристов.

Новые подходы позволили сблизить опытных ученых с молодежью, которая только вступает в ряды научного общества. Это важно для развития студенческой инициативы. Так, на круглых столах молодежь на равных с ведущими экспертами Волгоградской области обсудили социально-экономическое развитие региона. Именно такое интеллектуальное общение и современные форматы позволяют эффективно развивать профессиональные навыки молодых ученых.

У участников акселератора также была возможность посетить лектории известных ученых и федеральных экспертов. Одним из них стал журналист и телеведущий, почетный профессор ВолГУ Сергей Брилев, который рассказал молодежи о своем медиапроекте по изучению исторического взаимодействия стран Латинской Америки и России во время Великой Отечественной войны. Такие мероприятия направлены не только на популяризацию науки и усовершенствование компетенций студентов, но и на то, чтобы показать перспективы межкультурного диалога.

- Разносторонняя тематика лектория позволила нам вовлечь студентов множества направлений научного знания: до тысячи человек напишут научные статьи. Это будет своеобразный толчок для вхождения в науку, - отмечает Павел Переходов. - Молодежное сообщество заинтересованных исследователей будет развиваться дальше, а мы издадим сборник первых статей авторов.

Павел Переходов, и.о. проректора по ВР и МП ВолГУ. Фото: ВолГУ

Кроме того, в Волгоградском государственном университете появится новое пространство для научной коллективной работы студентов. В вузе уже нашли место, где расположится коворкинг, закупили мебель и технику. А продолжением форума «Сталинградские высоты» станет конференция молодых ученых, которая будет проходить регулярно. Организаторы рассчитывают вовлечь как можно больше заинтересованных студентов, так что тема будет интересной для исследователей различных направлений.

Мероприятие проведено в рамках реализации в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ.