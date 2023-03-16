Куда сходить в Волгограде: футбол, «Сказки Гофмана», день баяна и поэзии

"Сказки Гофмана". Фото: Царицынская опера

В середине марта волгоградцев ждет немало интересных событий в театрах, музеях и концертных залах, на стадионе. Куда сходить и что посмотреть в Волгограде на этой неделе и в выходные с 16 по 20 марта 2023 года, подскажет путеводитель сайта volgograd.kp.ru.

ТЕАТРЫ

Мюзикл «12 стульев»

Сюжет мюзикла «12 стульев» знаком практически каждому по страницам произведения Ильфа и Петрова и фильмам. Любимые колоритные персонажи, , тонкий юмор и стилизованная под советскую эстраду музыка ждут вас в волгоградском музыкальном театре 17 марта 2023 начало в 17.00 (ул. Чуйкова, 4, т. 8(8442)38-30-68, билеты онлайн - muzteatr-vlg.ru. Билеты: от 250 руб. (12+).

"12 стульев" в музтеатре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Опера «Сказки Гофмана»

Действие оперы разворачивается в нюрнбергской таверне. В разгар дружеского застолья поэт, композитор и безудержный гуляка Гофман, погруженный в галлюцинации и окончательно потерявший связь с реальностью, рассказывает три любовные истории из своей жизни. Опера прозвучит на французском языке в сопровождении синхронных русскоязычных субтитров. Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. Билеты: от 250 руб. (12+) 19 марта 2023 начало в 17.00.

КОНЦЕРТЫ

«Международный день баяна»

Каждый год в третью субботу марта отмечают Международный день баяна, аккордеона и гармоники. А в ЦКЗ будет звучать музыка, специально созданная для этих инструментов. Исполнят ее баянисты вместе с оркестром русских народных инструментов имени Калинина и солистами филармонии. ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т. 8(8442) 38-66-00. Билеты онлайн - volgogradfilarmonia.ru. Билеты: от 300 руб. (6+) 18 марта 2023 начало в 17.00.

«Концерт на бис!» в кирхе

В кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» в субботу пройдет «Концерт на бис!». Волгоградцы услышат шедевры классической музыки в исполнении Дмитрия Шубина (скрипка), Ларисы Украинской (орган) и Дианы Деркач (рояль). (ул. Изобильная, 10. Бронирование билетов по т. 8(8442)67-33-02. Билеты: 500/250 руб. (0+) 18 марта 2023 начало в 17.00.

«Концерт симфонической музыки»

Связь двух славянских культур волгоградцам предлагают прочувствовать на концерте Волгоградского академического симфонического оркестра, в котором прозвучат танцевальная сюита из II действия оперы «Жизнь за царя» Глинки и сочинения польских композиторов - Шопена и Шимановского. За дирижерским пультом - Игорь Вербицкий. ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т. 8(8442) 38-66-00. Билеты онлайн - volgogradfilarmonia.ru. Билеты: от 300 руб. (6+) 19 марта 2023 начало в 17.00.

ГАСТРОЛИ

«Агата Кристи» 35 лет. Глеб Самойлов и The Matrixx с оркестром

Волгоградцев приглашают на концерт Глеба Самойлов и The Matrixx, посвященный 35-летнему юбилею группы «Агата Кристи». Песни этого коллектива знает несколько поколений меломанов. В этот раз зрители услышат хиты в новом прочтении и с симфоническим оркестром. ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4. Билеты: от 1500 руб. (0+) 20 марта 2023 начало в 19.00.

СПОРТ

«Легион» vs «Ротор»

Первая игра после зимнего перерыва у «Ротора» не задалась, как, впрочем, и сам сезон. Так что футболистам очень нужна поддержка преданных болельщиков. В субботу сине-голубые встретятся с махачкалинским «Легионом». Приходите поддержать любимую команду. Стадион «Волгоград Арена», пр. Ленина, 76. Билеты: от 50 руб. (0+) 18 марта 2023 начало в 14.00.

ЧТО ЕЩЕ

«День поэзии в Молодежке»

В субботу в областной библиотеке для молодежи ждут всех, кто любит литературу и поэзию на фестиваль «День поэзии в Молодежке». В залах соберутся поэты, музыканты, актеры, лекторы. Здесь будут звучать стихи о любви и весне, авторские песни и лекции о литературе. Молодые таланты смогут заявить о себе – на фестивале будет работать «Свободный микрофон» (ул. Череповецкая, 1. Вход на фестиваль свободный. (12+) 18 марта 2023 начало в 14.00.

В подземельях будет интересно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мистические истории в старинных подземельях

В эту «неформатную пятницу» волгоградцев ждут «Подземелья Старой Сарепты». Экскурсионная программа будет необычной – ее дополнят мистическими историями. Интригующая тема понравится тем, кто любит приключения, таинственность, интересуется архитектурой и хочет провести вечер пятницы нестандартно. Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10. Бронирование билетов по т.: 8(8442)67-33-02, 8-927-511-67-49. Билеты: 400 руб. (14+) 17 марта 2023 начало в 18.00.