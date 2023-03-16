«Разговаривала по телефону»: в Волгограде девушка за рулем Vortex влетела в остановку с людьми, погибла женщина

ДТП произошло в Кировском районе на остановке. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На юге Волгограда произошло жуткое ДТП – легковушка на полной скорости влетела в остановку с людьми, погибла пенсионерка. Авария случилась 15 марта примерно в 11.30 часов в Кировском районе города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, 27-летняя девушка за рулем Vortex Estina ехала на улице 64-й Армии. Судя по видео с регистратора, водитель разговаривала по телефону и не следила за дорогой.

В какой-то момент автомобилистка вообще утратила контроль над транспортным средством. Легковушку на полной скорости вынесло на обочину. Вырулить на проезжую часть девушке не удалось, и машина врезалась в людей, которые стояли на остановке.

- Водитель не справилась с управлением и совершила наезд на пенсионерку. В результате ДТП пешеход с доставлена в ГУЗ КБ № 15 Волгограда, - уточнили в полиции.

К сожалению, спасти пострадавшую не удалось – она скончалась в медучреждении от полученных травм. На виновницу завели уголовное дело, ей грозит тюрьма.