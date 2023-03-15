«Мне не было страшно. Я боялся, что он замерзнет»: под Волгоградом школьник спас провалившегося под лед 10-летнего друга

Данил рассказывает, как спас ребенка. Фото: администрация города Фролово.

Данилу Жмурину из Волгоградской области всего 16 лет, и он местный герой. Подросток, рискуя собственной жизнью, спас провалившегося под лед 10-летнего Сашу Моисеева, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Фролово.

В тот день, 4 марта, было очень тепло и солнечно. Ребята гуляли неподалеку от замерзшей реки Арчеда. И хоть дети знали, что лед весной очень опасен, в суматохе самый младший выбежал на непрочную поверхность и оказался в воде. Выбраться не получалось. Сам Данил вспоминает, что они стали звать на помощь, но поблизости никого из взрослых не было. Действовать нужно было решительно и без промедлений.

- Мне не было страшно, я боялся, что Саша замерзнет в холодной воде, - рассказывает Данил.

Подросток вспомнил уроки ОБЖ и стал аккуратно приближаться к тому месту, где был замерзающий ребенок. В итоге и Данил провалился под лед. Повезло, что им удалось вылезти на берег. Ребята поспешили домой к спасителю – он находился ближе.

- По пути Саша признался Данилу, что «ноги его окаменели». В семье Жмуриных мальчику оказали первую помощь, переодели в сухую одежду и напоили горячим чаем. А затем сообщили родителям мальчика, что их сын провалился под лед, - рассказали в администрации Фролово.

Данил проживает в поселке Газоразведка и учится в девятом классе «Основной школы № 4 имени Ю.А. Гагарина». Местные жители отмечают, что подросток проявил настоящее мужество в этой непростой ситуации. Хотя добрые дела Данил совершает регулярно. Так, с первых классов он состоит в волонтерском отряде «Рука помощи». Ребята занимаются спасением собак и кошек, учатся заботиться о братьях наших меньших. Помимо этого, школьник принимает активное участие в различных добровольческих акциях – помогает в благоустройстве городских парков, уборке территорий памятников воинов Великой Отечественной войны. Более того, Данил постоянный участник патриотических акций «Открытка ветерану», «Письмо солдату», «Тепло блиндажной свечи».