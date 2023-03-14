Надежность — в приоритете: «Ростелеком» запустил Центр управления и мониторинга сети всей западной части России

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Он объединил на одной площадке 33 локальных центра мониторинга сети компании, отвечающих за западную часть России, а также магистральные каналы в Европу и Азию. С его вводом вырастет скорость реагирования на сетевые инциденты и аварийные ситуации, улучшится управляемость сети, а также повысится качество предоставляемых компанией цифровых сервисов и услуг, в том числе телевидения и телефонии.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

В зону ответственности ЦУМС-Запад входит 42 региона из Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Центр будет контролировать сетевую инфраструктуру протяженностью более 108 тыс. км, а также около трех тысяч основных серверов и серверов телематики, более 775 тысяч узлов сетей компании и свыше 5 млн единиц оборудования клиентов. Состояние каждого узла оценивается в диапазонах от 30 секунд до 5 минут, а суммарное количество обследуемых параметров превышает 25 млн. В общей сложности работу центра обеспечивают 215 человек. Все подразделения технической поддержки объединены одной системой, что повышает управляемость и скорость решения проблем на сети. ЦУМС-Запад будет работать в синхронизации со вторым аналогичным объектом «Ростелекома», отвечающим за мониторинг восточной части страны, и может при необходимости выступать для него резервным, то есть осуществлять мониторинг работоспособности сети всей России.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

«Совершенствование системы мониторинга такой масштабной инфраструктуры, к которой подключены практически все отечественные операторы и провайдеры укрепляет цифровой суверенитет нашей страны. Благодаря тому, что центр открыт в Краснодаре, цифровой кластер на юге России станет более технологичным и будет способствовать интеграции цифровых решений в различные отрасли региональной экономики и жизнь наших сограждан», — отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким.

Благодаря объединению на площадке ЦУМС-Запад целого ряда систем линейно-технического учета ускорился поиск данных о сети. Ключевую роль играет зонтичная система комплексной обработки событий из более чем 300 систем мониторинга. Она помогает быстро находить корневую причину аварийной ситуации. При обнаружении аварии специалисты ЦУМС могут оперативно перевести связь на резервное оборудование и тем самым обеспечить бесперебойную работу сети. Также в структуре центра существует выделенная группа инженеров, которая во взаимодействии с электроэнергетическими компаниями отслеживает электроснабжение всей инфраструктуры.

«Надежность сети — основной приоритет “Ростелекома”. Учитывая экономическую и геополитическую ситуацию, мы создали два географически резервируемых ЦУМС на западе и востоке страны. Это — один из важнейших проектов трансформации как организационной структуры, так и ИТ-ландшафта нашей компании. ЦУМС работает в тесной связке с Центром кибербезопасности, что позволяет нам полностью контролировать состояние сетевой инфраструктуры. Применение инструментов искусственного интеллекта в будущем позволит максимально повысить эффективность управления сетью, уже сейчас около 12% событий на магистральной, региональной СПД и транспортной сети коррелируются с помощью Machine Learning», — отметил старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов.

Отдельная группа специалистов центра следит за устойчивостью работы трафика интерактивного телевидения — около 1,5 тыс. цифровых каналов и 2,4 млн сессий индивидуальных клиентов находятся под постоянным контролем умных систем и технических экспертов. Входящий трафик от общего числа интернет-пользователей, систем и цифровых сервисов составляет около 12 Тбит/с, исходящий — более 3,6 Тбит/с.

«Сетевая инфраструктура “Ростелекома” сегодня — это не просто доступ в интернет, а нервная система нашего цифрового мира, которая обеспечивает работу дата-центров, государственных и коммерческих организаций, систем жизнеобеспечения и социально важных объектов. Очевидно, что такая система должна быть максимально работоспособной, стабильной и надежной. Центр управления и мониторинга сети, запущенный на Юге, повысит надежность сетевой инфраструктуры и позволит нам более эффективно обеспечивать цифровизацию всех отраслей региональной экономики», — отметил вице-президент на Юге Сергей Мордасов.

Помимо обнаружения и устранения аварий ЦУМС помогает взаимодействовать с регуляторными органами и министерствами, координировать работы на сетевой инфраструктуре и обслуживать сети других операторов в рамках межоператорского сотрудничества (проект О2О). Особое внимание уделяется каналам связи различных спецслужб и ведомств, а также обеспечению работы цифровых систем во время важных общефедеральных мероприятий, таких как единый день голосования и Единый государственный экзамен.

Информацию о проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно посмотреть на официальном сайте компании.

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