Что такое кинотуризм?

Фото предоставлено пресс-службой Мегафон

В феврале в прокат вышел сериал «Раневская» о творческом пути актрисы. Его снимали в ее родном городе Таганроге, а местные СМИ освещали кинопроцесс. Возможно, интерес к жизни Фаины Георгиевны спровоцировал рост туристического потока. По данным городской администрации, он увеличился почти в 1,5 раза. Эксперты МегаФона подтвердили эти данные: интернет-активность туристов за год увеличилась на 54%. Оператор проанализировал, какие еще киноместа на Юге и Кавказе посещали абоненты.

В Волгоградской области снимали фильм «Волга, Волга». Вымышленным городом Мелководском, родиной главных героев, на самом деле был Камышин. Любители старой советской комедии могут посетить в нем красивые исторические здания, такие как бывшая земская управа. В окрестностях находятся живописные природные парки, привлекающие людей из других регионов. За прошлый год интернет-трафик туристов вырос на 24%. Чаще всего достопримечательности посещали жители из Нижегородской, Московской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Дагестана. Для растущих потребностей абонентов МегаФон расширил покрытие сети четвертого поколения в Камышине. Сегодня интернет тут доступен на скорости до 75 Мбит/с.

Сочинские курорты абоненты МегаФона в 2022 году посещали на 11% чаще, чем годом ранее, а их интернет-трафик вырос на 12%. На зимние месяцы приходится 17% турпотока. Именно на территории Большого Сочи и на побережье в Туапсинском районе снимали советскую комедию «Бриллиантовая рука». Отправление парохода «Михаил Светлов» в начале фильма осуществлялось из сочинского Морского порта. А события сцены, где герой Андрея Миронова попадает на «необитаемый» остров, проходили в достаточно людном месте на Суджукской косе в городе-герое Новороссийске.

В Геленджике туристический трафик по сравнению с прошлым годом вырос на 10%, а расход интернета увеличился на 22%. Здесь киноманы выкладывали «сторис» с локациями из фильма «Горько!», снятого в 2013 году и рассказывающего о том, насколько свадебная церемония в реальной жизни может отличатся от красивых фотографий в социальных сетях.

Самая громкая премьера года — сказка «Чебурашка» частично снималась на Кавказских Минеральных Водах: в Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках. В январе этого года число отдыхающих на этих курортах выросло на 12% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Самыми частыми гостями, по данным МегаФона, здесь стали москвичи — 45% всех посетивших регион. На второй строчке — жители северной столицы с 8%, на третьем месте — путешественники из Волгограда и Астрахани с 4% на город.

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