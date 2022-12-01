Начало зимы снегом не порадует, но будет солнечно и морозно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за Сибирского антициклона в первой декаде декабря в Волгограде и области будут царить мороз и солнце. Температура в отдельные дни будет доходить до минус 15 градусов, а вот снега жители региона дождутся только в середине месяца. Правда, тогда же ожидаются и оттепели. Какой будет погода в декабре 2022 года в Волгограде, сайту volgograd.kp.ru сообщила начальник отдела ОМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

- Сейчас на территорию Волгоградской области оказывает влияние Сибирский антициклон, который сформировался над Западной Сибирью и Уралом. Мы находимся на его южной периферии. Поэтому у нас ожидается понижение температуры. Но основной холод останется на севере европейской территории России, - рассказала Наталья Алатырцева.

В ближайшие 8 дней декабря ночные температуры В Волгограде и области будут в районе минус 7-12 градусов, местами до минус 15. Днем - от 3 до 8 градусов мороза. Осадки в ближайшую неделю не ожидаются. Так что на улице будет морозно, солнечно и сухо. Антициклон еще усиливается. Так что атмосферное давление будет расти, что не лучшим образом скажется на самочувствии многих людей.

Начиная с 9, 10 декабря в Волгограде и области немного потеплеет. В это же время синоптики прогнозируют снег. Правда, пойдет он вперемешку с дождем. Так что регион окажется во власти гололедицы.

- Во второй половине декабря в Волгоградской области ожидается неустойчивая погода. Морозы будут чередоваться с оттепелями. Поэтому в отдельные дни будет идти дождь со снегом. Температура немного повысится. Во второй декаде днем будет от нуля до +3 градусов, - отмечает Наталья Алатырцева.

Какой будет погода на Новый год 2023 в Волгограде, синоптики с уверенностью пока сказать еще не могут. Но до того времени теплые куртки, шапки, шарфи и варежки волгоградцам точно понадобятся.