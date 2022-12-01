В Волгограде продолжат благоустройство Комсомольского сада за 95 млн рублей

В этом году идет первый этап благоустройства. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2023 году в центре Волгограда по программе «Формирование комфортной городской среды» продолжат благоустраивать территорию Комсомольского сада. На обновление пешеходных зон улиц Коммунистической и Ленина выделили 95,2 миллиона рублей. Администрация города уже объявила аукцион по отбору подрядчика. Заказчиком работ стало МАУ «Центр спорта и культуры», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В Комсомольском саду установят 36 видеокамер и систему оповещения, сделают точку доступа Wi-Fi. Также в парке освежат систему электроснабжения, сделают свет и звук на сцене, которую тоже обновят.

Пешеходную зону вымостят трехцветной плиткой под гранит. Укроют брусчаткой более гектара земли. Вдоль дорожек установят 30 светодиодных парковых торшеров. В зеленой зоне обновят землю и более 6700 квадратных метров газона. В парке высадят 12 крымских сосен, 18 елей, по 7 катальп и кленов, по 6 березок и павлоний, а также 5 ив, более 200 кустарников и 356 парковых роз. Для растений сделают систему автополива. Также в Комсомольском саду установят 30 парковых скамеек и урн.

Завершить работы должны к ноябрю 2023 года. Гарантия на все работы 5 лет. Итоги аукциона подведут 23 декабря.

Напомним, в этом году на тротуарах прогулочных зон в Комсомольском саду также появилось новое покрытие. Горожан в саду будут ждать 70 скамеек, 68 парковых торшеров и светодиодная брусчатка. Порадуют зеленью весной около тысячи молодых деревьев и кустарников. А украшением станут полигональные фигуры – волк, птица, медведь и лиса. Установят в Комсомольском саду и три киоска размером 4х2,4 метра.