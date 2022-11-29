В ВолГУ прошел международный научный форум «Сталинградские высоты»

Закрытие форума «Сталинградские Высоты». Фото: ВолГУ

Форум прошел в преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В течение пяти дней в повестке форума молодых ученых были лекции, мастер-классы и интерактивы на базе лагеря «Зеленая волна» и Волгоградского государственного университета. Сто участников участвовали в форуме дистанционно – все события транслировали онлайн.

- Это живая, настоящая работа. Каждый из 250 участников за пять дней мог окунуться в проектную и научную деятельность, стать соавтором различных публикаций, стать тем самым ключиком достижения правильной работы и выстраивания патриотической деятельности. ВолГУ славится большим опытом, знаниями и наработками в сфере патриотического воспитания. Это достойная площадка, - отметил во время онлайн включения заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов.

Главная цель форума «Сталинградские высоты» - популяризация науки и содействие занимающейся научной деятельностью молодежи, сохранение исторической памяти и культурного наследия.

Алла Калинина, ректор ВолГУ на открытии форума «Сталинградские высоты». Фото: ВолГУ

- Работа по сохранению исторической памяти и материально-культурного наследия в ВолГУ ведется с момента основания. Основоположником этой работы был первый ректор Максим Матвеевич Загорулько. Отрадно, что этот форум - проект, который написали студенты. Это показывает интерес молодежи к истории. В программе форума много насыщенных интересных мероприятий и думаю, что он мог бы стать ежегодным, традиционным, - отметила ректор ВолГУ Алла Калинина.

В лагере студенты разделились на группы и работали над проектами. В каждой команде ребята из разных регионов и обучающиеся на различных направлениях. Историков соединили с математиками и экологами, что сделало совместную работу более интересной и позволило создать 6 полноценных проектов по сохранению исторической памяти и развитию сферы науки.

- Помимо студентов из разных уголков страны в форуме участвовали граждане Индонезии, Афганистана, Гвинеи-Бисау. В преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве это особенно важно, - считает и.о. проректора по воспитательной работе и молодёжной политике ВолГУ Павел Переходов. - В рамках всего проекта «Международный молодежный научный акселератор «Сталинградские высоты», который проходит с октября по декабрь, мы можем видеть, что студенты из разных регионов хотят участвовать в едином сообществе. На это и был направлен конкурс поддержки научных студенческих сообществ Минобрнауки России. И сегодня мы можем констатировать, что это не столько сложно, сколько интересно.

Научный форум «Сталинградские высоты» в ВолГУ. Фото: ВолГУ

На форуме со студентами работали эксперты Росмолодежи. Студентам помогали «упаковать» их идеи в конкретные проекты, наладить связи, повысить свои компетенции. В последний день каждая команда защищала свой проект перед экспертами и жюри регионального и федерального уровней.

- Мы объединяем по сути два формата работы – научные конференции и практикумы и площадку, где ребята могут пообщаться и посетить ключевые точки Сталинградской битвы, - подчеркнул заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Андрей Сеидов.

У каждого участника форума своя цель. Для большинства из них была важна возможность больше узнать об истории Сталинграда.

- Сталинград - Волгоград – это город-герой, поэтому много истории там было, великой истории России. Мы в Индонезии немного знаем о России, поэтому я здесь учусь, чтобы рассказать о ней в моей стране, - поделился студент из Индонезии Ами Мулана.

Научный форум «Сталинградские высоты» в ВолГУ. Фото: ВолГУ

Помимо образовательной и научной программы для участников форума подготовили насыщенный познавательный экскурсионный блок. Ребята побывали на Мамаевом кургане, в музее-заповеднике «Старая Сарепта» и в парке «Россия – моя история». Для студентов устроили экскурсию-знакомство с ВолГУ, доклады от экспертов по исторической памяти и о современных формах работы с ней, также ребятам показали университетские Музей курсантских полков и Центр «Русский фонд».

- Я часто езжу на форумы по всей России. О событии в Волгограде узнал в лидерском клубе и сразу подал заявку. Это незабываемый опыт, эмоции, новые знакомства и интересные кейсы, - будущий инженер-эколог из Астраханского государственного технического университета Азат Исмагулов мечтал побывать на Мамаевом кургане.

- Мне нравится писать проекты, делать что-то новое. Я решила принять участие в форуме, потому что это интересно. К тому же такое мероприятие впервые прошло в моем городе, - отмечает студентка Института общественного здоровья ВолгГМУ Мария Курмышева, которая учится на направлении «социальная работа».

Для студентов сейчас существует множество конкурсов. На форуме «Сталинградские высоты» они научились грамотно подавать свои проекты, прокачали компетенции, и в дальнейшем смогут эффективно подать заявки на федеральные конкурсы.

Мероприятие проведено в рамках реализации в форме

субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего

образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку

студенческих научных сообществ.