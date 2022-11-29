Безопасная связь: «Ростелеком» подключил к защищенному интернету техникумы и колледжи Волгоградской области

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Специалисты национального провайдера охватили безопасным интернетом с фильтрацией нежелательного контента 81 колледж и техникум. Ранее компания организовала доступ к ЕСПД для более чем 800 объектов школьных учреждений в регионе.

ЕСПД обеспечивает преподавателям и ученикам доступ к интернету с криптографической защитой и автоматическое сквозное шифрование данных. Скорость передачи информации составляет 50 Мбит/с в сельской местности и 100 Мбит/с — в городах. После подключения специалисты национального провайдера будут вести мониторинг сети и обеспечивать круглосуточную защиту от DDoS-атак.

«Федеральные и региональные программы по цифровизации Волгоградской области выводят образовательный процесс на новый уровень. Благодаря работе с “Ростелекомом” учебные заведения региона подключены к современным каналам связи, которые обеспечивают возможность для более эффективной и, что важно, безопасной работы и учебы», — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.

Единая сеть передачи данных для образовательных учреждений создана по распоряжению Президента РФ в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». «Ростелеком» выступает единственным исполнителем проекта по всей стране на основании Постановления Правительства РФ 3963 от 29 декабря 2021 года.

«”Ростелеком” активно участвует в реализации программ по цифровизации социально значимых учреждений Волгоградской области. Создание современной телекоммуникационной инфраструктуры в средних профессиональных образовательных учреждениях региона предоставит преподавателям и учащимся новые возможности обучения, а значит и более углубленную и качественную подготовку специалистов», — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Получить информацию о реализации «Ростелекомом» социально-значимых проектов можно на официальном сайте компании.

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