На «ЕвроХим-ВолгаКалии» прошел турнир по плаванию

Фото: Ирина СИМОНОВА

По итогам турнира, одержав победы в трёх видах программы, пьедестал возглавила команда «Транстрой», за ней сборная «СОФ» (сильвинитовая обогатительная фабрика). Тройку призёров замкнули представители команды «Управление ГОКа».

Сейчас на Гремячинском горно-обогатительном комбинате подходит к концу вторая корпоративная спартакиада, которая объединила спортсменов и болельщиков, рабочих и руководителей предприятия.

Местом проведения очередных состязаний стал физкультурно-оздоровительный комплекс города Котельниково. Соревновательная программа по плаванию традиционно началась с заплывов вольным стилем: девушки на дистанции 25 метров, мужчины – 50 метров. Завершающим этапом стала смешанная командная эстафета, которая сопровождалась накалом особенно сильных и ярких эмоций болельщиков.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Представитель сборной «Транстроя», главный специалист проектного офиса по проектированию и строительству первой очереди ГОКа Сергей Зезекало отметил, что, в плавании многое решает опыт, регулярность тренировочного процесса, и, конечно же, усердие и воля спортсмена к достижению цели. Сергей поделился, что с восьми до четырнадцати лет ходил на секцию по плаванию и даже занял первое место в соревнованиях по пятиборью (бег, плавание, стрельба и метание гранаты). Сейчас Сергей Анатольевич регулярно, три–четыре раза в неделю, посещает городской бассейн по профсоюзному абонементу.

«Я впервые принимаю участие в корпоративной спартакиаде и считаю такие мероприятия очень важными, ведь они помогают справиться с волнениями и стрессами на работе, на время переключиться на «другую волну». Также это хороший способ познакомиться с коллегами из других подразделений, пообщаться с новыми интересными людьми, которые так же, как и ты, полны жизненной энергии и оптимизма», - рассказал Сергей Зезекало.

«ЕвроХим-ВолгаКалий», который осваивает в Котельниковском районе Гремячинское месторождение калийных солей, уделяет большое внимание развитию здорового образа жизни и спорта как важнейшего аспекта формирования сплоченного коллектива единомышленников, уверенно идущих к одной общей цели.