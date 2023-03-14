В Волгограде губернатор передал Золотую Звезду матери погибшего в СВО капитана

Фото: администрация Волгоградской области

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил военнослужащему из Волгограда звания Героя России. Капитан Иван Реховский погиб при выполнении задач специальной военной операции на Украине. Золотую Звезду Героя матери погибшего, Надежде, передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации региона.

- Ваш сын ценой своей жизни выполнил поставленные задачи и сберег жизни своих боевых товарищей. Подвиг капитана Ивана Анатольевича Реховского навсегда останется в памяти, в истории России и Волгоградской области, - подчеркнул губернатор, обращаясь к матери военнослужащего.

Фото: администрация Волгоградской области

Иван Реховский родился в Астраханской области. В детстве вместе с родителями переехал в Волгоград. Учился в школе №16 в спортивном классе. Делом своей жизни выбрал защиту Родины. После получения военной специальности Иван ни дня не провел на гражданке. Командир отряда специального назначения проявлял смелость и героизм, являясь примером для сослуживцев.

Погиб капитан в июле 2022 года в Харьковской области. Он прикрыл собой своего товарища ценой своей жизни. Похоронили военнослужащего в Ленинском районе Волгоградской области.

Имя Ивана Реховского – Героя России – было высечено золотыми буквами на стене зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.

- Младший сын Надежды Реховской также в настоящее время служит в зоне СВО. Глава региона пожелал скорейшего возвращения домой с Победой, - добавили в администрации региона.