Эксперты заметили клиенты банков на 40% увеличили спрос на розничные кредиты

Клиенты оформили свыше 127 тысяч кредитов более чем на 149 млрд рублей. На фоне восстановления потребительской активности темпы развития розничного кредитования почти в 2 раза превысили общерыночные значения.

По итогам февраля более половины от всего объёма выданных кредитов заняла ипотека: клиенты оформили её на 78 млрд рублей, это в 1,7 раза выше январского показателя. Основным спросом пользовалось готовое жильё. Заёмщики, рассматривающие первичную недвижимость, приобретали ее по льготным программам, самой востребованной из них стала «семейная ипотека». Драйверами в сегменте ипотечного кредитования также выступили ввод новых объектов и сокращение субсидированных программ от застройщиков.

Спрос на кредиты наличными в феврале вырос на 21% по сравнению с январём текущего года . Было выдано более 106 тысяч потребительских кредитов на 65 млрд рублей. Рост был связан в первую очередь с подготовкой клиентов к праздникам 23 февраля и 8 марта, также сыграл роль отложенный спрос января.

. Чаще всего автолюбители приобретали российские и китайские машины, при этом почти треть всех сделок пришлась на автомобили с пробегом. В связи с наращиванием объёмов производства и увеличением количества импортируемых азиатских марок машин ожидается, что в марте рынок продолжит рост.

«В феврале деловая активность традиционно восстанавливается после сезонного затишья, свойственного началу года. За январь и февраль было оформлено свыше 230 тысяч кредитов более чем на 250 млрд рублей. В этом году, по нашим оценкам, рыночный портфель кредитов физлиц вырастет на 11% по сравнению с 2022 годом. Основным драйвером, обеспечивающим его рост, останется ипотека, а интерес заёмщиков будет сфокусирован преимущественно на вторичном рынке жилья», – заявил Святослав Островский, член правления ВТБ.