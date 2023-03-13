Международное рейтинговое агентство RAEX объявило о присвоении компании ЕвроХим ESG-рейтинга BB

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- В ESG-рэнкинге RAEX ЕвроХим с рейтингом ВВ располагается в верхней части общего рэнкинга компаний. Мы рады отметить, что компания ЕвроХим осознаёт принципы и цели устойчивого развития и интегрирует их в свою корпоративную культуру, и надеемся, что она продолжит вкладывать ресурсы в улучшение своих показателей, - поздравил компанию генеральный директор агентства RAEX Дмитрий Гришанков.

Значительный вклад в достижение устойчивости компании к экологическим (E), социальным (S) и управленческим (G) рискам внесло дочернее предприятие ЕвроХима - ЕвроХим-ВолгаКалий в Котельниковском районе.

В 2022 году успехи ЕвроХим-ВолгаКалия в социальной политике отмечены дипломом победителя регионального этапа Международной премии МЫВМЕСТЕ. Предприятие заняло первое место в номинации «Лидер социальных изменений» с проектом «Социальная ответственность – дело молодое». Именно молодые специалисты провели массовый экологический праздник и открыли первый в истории города Котельниково «ЭкоДвор», приняли участие в федеральном проекте по очистке берегов рек, успешно реализовали десятки других общественно значимых акций и мероприятий на благо города.

Многочисленными наградами регионального и федерального уровня подтверждены высокие показатели предприятия в природоохранной работе. В числе наград - ежегодная национальная премия в области экологических технологий «Экотех-лидер». Эту премию ЕвроХим-ВолгаКалий получил два года подряд в 2021 и 2022 году.

Кроме того, достижения компании в реализации ESG-политики заслужили независимую общественную награду ECO BEST AWARD – 2022, успехи сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» отмечены дипломом победителя Х Премии МИРа в номинации «Корпоративное волонтерство», ЕвроХим-ВолгаКалий стал победителем национальной премии «Приоритет-2021».

Благодаря присвоенному рейтингу ЕвроХим сможет и далее развивать свой тренд на открытость, углублённо прорабатывать внутренние процессы, становиться ещё более социально устойчивой и привлекательной для инвесторов.