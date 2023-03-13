В четырехзвездочном отеле Волгограда женщине с переломом плеча отказали в помощи

Инцидент произошел в гостинице "Космос" Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Неприятная история произошла глубокой ночью 24 февраля 2023 года в Центральном районе Волгограда. Вышедшая погулять с собакой 50-летняя Светлана Бедина получила травму. С просьбой вызвать скорую или довести ее до дома, женщина обратилась в рядом находящийся четырехзвездочный отель, но там в ее просьбе отказали. Об этом volgograd.kp.ru рассказала сама Светлана.

- Около 4 часов утра меня разбудил мой пес и попросился на улицу. Вышли, я неудачно поскользнулась и упала на руку. От меня в шаговой доступности оказался отель «Космос», до него я с трудом смогла добраться, - вспоминает Светлана Бедина.

Пострадавшую волгоградку впустили в холл, дали воды. Несколько раз от боли женщина теряла сознание и встать самостоятельно не могла. Но вскоре акт милосердия со стороны охранника прекратился, и он начал выгонять незваную гостью на улицу.

- Не положено, и уходите отсюда с собакой, сказал мне охранник. А у меня собака, хаски, ей 12 лет уже. Она очень спокойная, никому не мешала. Вышел администратор, посмотрел на все происходящее и ушел внутрь служебных помещений, оставив всю ситуацию на охранника, - говорит волгоградка.

Светлана просила сотрудников отеля либо проводить ее до дома, либо просто вызвать скорую в отель. По словам женщины, боли были невыносимые, а свой телефон она оставила дома. Но те были неумолимы и пытались поскорее избавиться от волгоградки, ссылаясь на то, что у них вскоре прибудут новые посетители, а Светлана со своей травмой будет только мешать.

- На помощь пришел случайный посетитель отеля, он помог дойти до квартиры, огромное спасибо ему за это, - дополняет Светлана.

Вердикт медиков был следующим – перелом руки со смещением в плечевом суставе. Светлане сделали сложную операцию с установкой металлической пластины на кости и шурупами. Сейчас пострадавшая волгоградка пытается оправиться от этой ситуации.

- Я понимаю, что никто никому не обязан, но ведь сегодня я со сломанной рукой, а завтра к ним может зайти человек, у которого проблемы с сердцем или вообще истекающий кровью, - говорит Светлана.

В четырехзвездочном отеле «Космос» подтвердили, что в курсе этой ситуации, но ограничились кратким комментарием:

- Мы собрали весь рабочий персонал, обсудили эту ситуацию, будем принимать соответствующие меры, чтобы подобное не повторилось, - ответили в отеле.

Чуть позже выяснилось, что звонок журналиста «КП-Волгоград» заставил администраторов отеля «Космос» еще раз пересмотреть эту ситуацию. Они позвонили Светлане Бединой и принесли свои извинения за тот неприятный инцидент.