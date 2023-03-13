54 новых троллейбуса для Волгограда изготовят в Вологде

Новые троллейбусы приедут в течение года. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде определили победителя электронного аукциона, который почти за 1,7 миллиарда рублей поставит в город 54 современных троллейбуса с автономным ходом. Машины изготовят на заводе «Транс-Альфа» в Вологде. Троллейбусы пополнят парк МУП «Метроэлектротранс» и до конца 2023 года выйдут на новые маршруты и заменят подвижной состав на действующих линиях, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Победителем аукциона признано ООО «Торговый дом «Транс-Альфа», которое поставит в Волгоград троллейбусы одноименного завода, расположенного в Вологодской области, - рассказали в городской администрации.

Вскоре с поставщиком заключат контракт, согласно которому в город поступят 54 машины. Троллейбусы должны быть оборудованы батареей, обеспечивающей запас автономного хода минимум на 20 километров движения. Также развивать скорость до 60 километров в час и вмещать не менее 90 пассажиров. В салоне установят валидаторы для безналичной оплаты проезда, а также видеонаблюдение и механические аппарели для посадки инвалидов-колясочников.

Новые троллейбусы город будет получать партиями. Также в течение 2023 года 60 низкопольных автобусов приедут в Волгоград с завода «ВОЛГАБАС ГРУПП». Напомним, 56 троллейбусов-гибридов белорусского производства уже бегают по городу с прошлого года. Они работают на маршрутах №8а и №10а.